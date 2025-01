Stand: 24.01.2025 08:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bundeswehr-Übung "Eiswolf" startet

Rund 170 Reservisten aus sechs europäischen Ländern proben in Dithmarschen den Ernstfall. Bei der jährlichen Übung "Eiswolf" des Reservistenverbandes der Bundeswehr und des Landeskommandos haben sie einen 60 Kilometer langen Marsch mit einigen Hindernissen zu bewältigen: Feinde abwehren, Gewässer überqueren, Räume mit Nachtsichtgeräten untersuchen. Dass die Zeiten weltweit und in Europa unsicherer geworden sind, merkt Oberstleutnant Siegmar Schlubat vom Landeskommando nach eigener Aussage auch am wachsenden Zuspruch für die Übung. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Schafe in Lehe gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum vom 15. bis zum 16. Januar haben Unbekannte in Lehe (Kreis Dithmarschen) eine größere Anzahl von Schafen gestohlen. Insgesamt wurden von einer Wiese im Goosweg/Ecke Schringweg 30 Tiere entwendet. Wie die Polizei Lunden mitteilt, hat ein Zeuge in Schlichting einen dunklen Geländewagen mit silberfarbenem Viehanhänger bemerkt. Sie sucht nun nach weiteren Zeugen, denen dieses oder auch andere Fahrzeuge aufgefallen sind. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

Beschäftigte der Versorgungsbetriebe fordern mehr Lohn

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben begonnen. Dabei wird auch der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe verhandelt. Am Donnerstag kamen Delegierte der Gewerkschaft ver.di nach Heide (Kreis Dithmarschen), um dem dortigen Stadtwerke-Chef Stefan Vergo eine Petition zu überreichen. Der ist gleichzeitig beim Kommunalen Arbeitgeberverband für den Fachausschuss der Versorgungsbetriebe zuständig. Inhalt der Petition ist die Forderung zum Beispiel nach acht Prozent und mindestens 350 Euro mehr Lohn. Stefan Vergo konnte die Petition aber aus Krankheitsgründen nicht selbst entgegennehmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.01.2025 08:30 Uhr

