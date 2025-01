Stand: 20.01.2025 08:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

B431 bei Dellbrück halbseitig gesperrt

Wegen einiger mit einem Pilz befallenen Bäumen muss der Landesbetrieb Straßenbau- und Verkehr am Montag von 13 Uhr bis 17 Uhr die B431 zwischen der B41 und Dellbrück (Kreis Dithmarschen) halbseitig sperren. Die Bäume drohen auf die Straße zu fallen und sollen deshalb gefällt werden. Eine Ampel regelt während der Arbeiten den Verkehr. Auch am Dienstag soll die Strecke zwischen 8 Uhr und 15 Uhr halbseitig gesperrt sein. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Rückbau des Kernkraftwerks Brokdorf gestartet

Mit den ersten sogenannten "Stillsetzungen" hat am Kernkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) der Rückbau begonnen. Er verläuft nach dem Prinzip "von Innen nach Außen". Zunächst wird die Technik im Inneren zurückgebaut und zum Schluss der Außenbereich. Aktuell sind etwa Teile des Kühlsystems an der Reihe. Im Herbst hatte die Atomaufsicht in Kiel die erste Teilgenehmigung für den Rückbau erteilt. Dann mussten noch einige Formalien und Vorarbeiten erledigt werden. In 15 Jahren soll der Rückbau im AKW Brokdorf dann abgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

Wahlkampfauftakt der AfD in Nordhastedt

Während des AfD-Wahlkampfauftaktes in einem Gasthof in Nordhastedt im Kreis Dithmarschen hat es am Freitag Proteste gegeben. Rund 350 Menschen hatten sich zur Demonstration versammelt, darunter unter anderem die "Omas gegen Rechts" und das Aktionsbündnis "Dithmarschen ist bunt". Zweimal versuchten einige der Demonstranten, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen, allerdings ohne Erfolg. Abgesehen davon blieben die Proteste friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2025 08:30 Uhr

