Stand: 10.01.2025 08:21 Uhr

Glätte in Dithmarschen und Nordfriesland

Die Straßen in Dithmarschen und Nordfriesland sind spiegelglatt. Freitagmorgen gab es bereits erste Unfälle. Laut Polizei ist auf der A23 bei Albersdorf ein Auto gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und die Autobahn musste gesperrt werden. Auf der B5 bei Friedrichstadt ist ein Lkw in einer Kurve von der Straße gerutscht. Dort kam es gut zwei Stunden lang zu Behinderungen. Die Polizei warnt weiterhin vor glatten Straßen und rät zu einer dem Wetter angepassten Geschwindigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

Ratsversammlung schafft Grundlage für Northvolt-Dorf

Wenn die Fabrik von Northvolt wie geplant bei Heide (Kreis Dithmarschen) gebaut wird, brauchen die Bauarbeiter eine Unterkunft. Um den Wohnungsmarkt nicht zu belasten, sollen übergangsweise Wohneinheiten in Süderholm aufgestellt werden. Die Heider Ratsversammlung hat Donnerstagabend die planungsrechtliche Grundlage dafür geschaffen. Die Abgeordneten stimmten laut Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) einstimmig für die Änderung des Flächennutzungsplans. In den Unterkünften sollen bis zu 850 Menschen Platz haben. Wann genau Northvolt dort die Unterkünfte aufstellen lassen will, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

Brunsbüttel: Neuer Verein für Krankheitsvorsorge

Die Wattolümpiade, eine Benefizveranstaltung für die Krebsvorsorge, fand 2024 zum letzten Mal statt. Nun ist daraus ein neuer Verein entstanden, der die Vorsorgearbeit fortführen und sogar noch ausbauen soll, sagt Martin Blümke, der medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken: "Wir haben ganz stark im Fokus das Thema Krebsprävention. In der Folge wollen wir Aktionen starten zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas und weiterer neurologischen Erkrankungen." Die Vereinsgründung vom "Netzwerk Patientenkompetenz" fand in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) statt. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2025 08:30 Uhr

