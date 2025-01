Stand: 07.01.2025 08:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Stürmische Nacht an der Westküste sorgt für knapp 80 Feuerwehreinsätze

Sturmtief Bernd hat bis zum Dienstagmorgen auch die Westküste ordentlich durchgepustet. Vor allem im nördlichen Dithmarschen sowie in Nordfriesland gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus, mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten um 110 Stundenkilometer. 62 sturmbedingte Einsätze hatte die Polizei in der Nacht, die Feuerwehr meldete insgesamt 78 Einsätze seit Montagnachmittag. Sie sprach hauptsächlich von umgestürzten Bäumen, umherfliegenden Weihnachtsbäumen sowie Ästen auf den Straßen. Mit Sturmböen muss teilweise noch bis in den frühen Dienstagabend gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

Schleusentor Brunsbüttel funktioniert nur bei Niedrigwasser

Durch das beschädigte Schleusentor der Nordschleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), das bei einer Kollision mit einem Frachter am Donnerstag (02.01.2025) stark eingedrückt wurde, kommt es am Nord-Ostsee-Kanal aktuell zu längeren Wartezeiten von bis zu sechs Stunden. Das Schleusentor könne provisorisch zumindest bei Niedrigwasser weiter verwendet werden, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Thomas Fischer von der zuständigen Behörde erklärt die Entscheidung so: "Im Prinzip funktioniert alles einwandfrei: die Schienen, die Räder. Es sind aber Rohrleitungen beschädigt und wir befürchten, dass bei Hochwasser der Druck so stark wird, dass diese Leitungen abreißen." | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

NOK-Fähre Sehestedt: Betrieb eingeschränkt

Die Fähre am Nord-Ostsee-Kanal in Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) konnte in den vergangenen Tagen nicht für den PKW-Verkehr genutzt werden. Grund dafür war laut einem Sprecher der zuständigen Behörde, Probleme einer Schranke an Bord. Aufgrund von Hydraulik-Problemen ließ sie sich nicht schließen. Am Dienstagvormittag soll die Fähre von 10 bis 11 Uhr außer Betrieb gesetzt werden, um einen neuen Schrankenbaum einzusetzen. Danach soll die Fähre wieder nach Plan fahren. | NDR Schleswig-Holstein 07.01.2025 08:30 Uhr

