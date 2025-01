Stand: 06.01.2025 08:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Glätte sorgte für Ärger auf Straßen an der Westküste

Am Wochenende hat die Glätte laut Polizei für einige Unfälle gesorgt. Am häufigsten gab es demnach leichte Auffahrunfälle oder Autos, die von der Fahrbahn abkamen. Sonntagabend zum Beispiel passierte dies einem Autofahrer bei Horst (Kreis Steinburg), der zunächst gegen einen Zaun und dann gegen einen Baum prallte. Der 26-Jährige verletzte sich dabei nur leicht. Bereits am Freitag war ein Linienbus bei Hohenaspe (Kreis Steinburg) in einen Graben gerutscht. Wegen der Witterungsverhältnisse stellten die Busbetriebe den Linienverkehr im Raum Itzehoe am frühen Freitagabend ein. Die Polizei rät bei Schneeglätte langsam zu fahren und auf eine geeignete Bereifung zu achten. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Mehr Arbeitslose in Dithmarschen und Steinburg

Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg überraschend stark gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit in Heide mit. Demnach waren in Dithmarschen 7,4 Prozent und im Kreis Steinburg 7,2 Prozent mehr Menschen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Insgesamt lag die Quote bei 6,4 Prozent in Dithmarschen und 5,8 Prozent im Kreis Steinburg. Laut Geschäftsführer Martin Lieneke lässt sich die Zunahme nur bedingt mit saisonalen Effekten wie etwa dem Wetter erklären. Es könne auch auf eine konjunkturelle Abschwächung hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Die Abfallbetriebe in Dithmarschen und Steinburg sammeln wieder abgeschmückte Weihnachtsbäume ein. In Dithmarschen werden die Tannenbäume noch bis zum 27. Januar abgeholt. Wann genau die Weihnachtsbaumabfuhr erfolgt, informieren die Abfallbetriebe beispielsweise in den Kalendern ihrer Apps oder auf ihrer Internetseite. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2025 08:30 Uhr

