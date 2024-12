Stand: 27.12.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Festnahmen nach schwerer Brandstiftung in Heide

In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag hat eine Gruppe Jugendlicher in Heide (Kreis Dithmarschen) unter anderem einen Müllcontainer an einem Wohnhaus in der Johann-Hinrich-Fehrs-Straße in Brand gesetzt. Zeugen hatten den Brand gegen 2.20 Uhr gemeldet. Die Heider Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern. Polizisten nahmen kurz darauf vier Personen im Alter von 16 bis 22 Jahren fest, die aus den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Schleswig-Flensburg stammen. Sie sollen nach Angaben der Polizei für weitere Feuer in Heide verantwortlich sein. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden 16-Jährigen befinden sich noch in Polizeigewahrsam. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Pfahlbauten in St. Peter-Ording ziehen um

Jedes Jahr gehen am Ordinger Strand (Kreis Nordfriesland) acht Meter Strand verloren. Das hat Auswirkungen auf die Pfahlbauten dort, zum Beispiel die Strandbar 54 Grad. Sie muss umziehen, denn der alte Pfahlbau steht auch bei Ebbe permanent im Wasser. Die Arbeiten am Neubau sind weit fortgeschritten, der Innenausbau in vollen Gange. Auch weitere Pfahlbauten sind betroffen, sagt Katharina Schirmbeck, Leiterin der Tourismuszentrale: "Wir sind permanent dabei an den Pfahlbauten einzelne Pfähle zu erneuern. Bei dem Restaurant Salt and Silver in Böhl mussten wir den Steg erhöhen, weil der Wasserstand in den Prielen zu hoch wurde." | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Polizei warnt vor falschen Schreiben von Schleswig-Holstein Netz GmbH

Die Polizei warnt vor gefälschten Schreiben der Schleswig-Holstein Netz GmbH: Kurz vor Heiligabend hat ein Mann aus Marne (Kreis Dithmarschen) ein Schreiben mit einer Geldforderung über 20 Euro erhalten - angeblich von der Schleswig-Holstein Netz GmbH. Der Mann fiel auf das Schreiben nicht herein und erstattete Anzeige. Nach Angaben der Polizei ist das Schreiben nicht echt. Die Polizei fordert jeden Empfänger derartiger Schreiben auf, vor Zahlung bei den Absendern nachzufragen. So hatte es auch der Betroffene aus Marne gemacht. Die SH Netz bestätigte ihm, der Brief stamme nicht von dem Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 08:30 Uhr