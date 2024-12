Stand: 18.12.2024 08:44 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Positive Bilanz für Kommunalen Ordnungsdienst in Heide

Rund ein halbes Jahr nach der Einrichtung hat sich Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutztat (SPD) sehr zufrieden mit der Arbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) gezeigt. Die Ratsversammlung hatte die Einrichtung beschlossen, nachdem die CDU-Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) muss für die vier festangestellten Mitarbeitenden knapp 300.000 Euro pro Jahr bereitstellen. Sie sind seit Juli in der Heider Innenstadt unterwegs. Schmidt-Gutzat sagte, die Männer und Frauen würden mit ihrem freundlichen, aber bestimmten Auftreten zu einem besseren Sicherheitsgefühl beitragen. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Feuerwehr in Schenefeld rettet Jugendlichen aus Schlamm

Die Feuerwehr in Schenefeld (Kreis Steinburg) musste am Dienstagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Jugendlicher steckte am Mühlenteich bereits bis zu den Knien im Schlamm fest und drohte weiter einzusinken. Andere Jugendliche, die mit ihm unterwegs waren, hatten Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Der Jugendliche konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Die Einsatzkräfte sicherten ihn zunächst mit einem Seil und zogen ihn damit raus. Ein Krankenwagen brachte den bereits unterkühlten Jugendlichen ins Krankenhaus Itzehoe (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

Norderwöhrden beteiligt sich am Projekt "Digital-Paten"

Die Gemeindevertretung von Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) hat sich am Dienstagabend für eine Beteiligung beim Projekt "Digital-Paten" ausgesprochen. In den Gemeinden des Amtes Heider Umland und des Amtes Mitteldithmarschen sollen Bürgerinnen und Bürger kostenlos beim Gebrauch digitaler Medien wie Smartphone, Tablet und Laptop, sowie bei der Nutzung von Internet und Social Media unterstützt werden. Dafür sollen in allen Gemeinden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ausgebildet werden. | NDR Schleswig-Holstein 18.12.2024 08:30 Uhr

