555 Päckchen für ukrainische Waisenkinder in Warschau

Die Dithmarscher Hilfsorganisation hoelp hat am Montag insgesamt 555 Geschenkpakete mit Kleidung und Spielsachen für ukrainische Waisenkinder nach Warschau gebracht. Die Spendenbereitschaft der Dithmarscher Bürgerinnen und Bürger sei beispiellos gewesen, so hoelp-Geschäftsführer Gerhard Wiekhorst. Alle Päckchen seien liebevoll verpackt und teilweise mit Grußbotschaften auf ukrainisch versehen gewesen. Wegen der großen Anzahl an Paketen seien zwei Sprinter auf die Reise gegangen, so Wiekhorst weiter. In Warschau wurden die Päckchen in der ukrainischen Botschaft in Empfang genommen und werden nun in den entsprechenden Waisenhäusern verteilt. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Neues Lotsenversetzschiff in Brunsbüttel getauft

Die Lotsen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben ein neues Schiff bekommen - die Kehdingen. Sie bringt die Lotsen zu den großen Frachtschiffen im Mündungsbereich der Elbe und zum Eingangsbereich des Nord-Ostsee-Kanals. Auf der Elbe gehen sie an Bord der größten Schiffe der Welt, um diese sicher an ihr Ziel bringen. Das Vorgängerschiff stammt aus den 1960er Jahren und musste ersetzt werden. Das Schiff wird mit einem synthetischen Kraftstoff angetrieben. Die Kehdingen ist ein Schwesternschiff der Dithmarschen und der Steinburg, die seit 2018 im Einsatz sind. Die drei baugleichen Schiffe werden nach Behördenangaben von insgesamt 440 Lotsen in der Elbe im Bereich vor dem Nord-Ostsee-Kanal genutzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

Hauswirtschaftsschule Hanerau-Hademarschen wird geschlossen

Der Kreistag Rendsburg-Eckernförde hat am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen, die Fachschule für Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen zu schließen. Die Fachschule für Hauswirtschaft am Nord-Ostsee-Kanal zeichnet sich durch ihren hohen Praxisanteil aus. Trotz massiver Werbung für den Standort besuchen nur 20 Schülerinnen und Schüler die Schule. Sie leben dort in einem Internat und bewirtschaften die Schule, die Küche und den Garten eigenständig. Doch aufgrund der geringen Schülerzahlen schaffen sie das nicht mehr alleine. Der aktuelle Jahrgang kann die Ausbildung in Osterrönfeld/Rendsburg beenden. | NDR Schleswig-Holstein 17.12.2024 08:30 Uhr

