Stand: 29.11.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

SH Netz investiert in neue Ortsnetz-Stationen im Kreis Steinburg

Die Firma Schleswig-Holstein Netz investiert weiter in das Stromnetz an der Westküste. Im Kreis Steinburg wird am Freitag die sechste Ortsnetz-Station innerhalb eines halben Jahres in Betrieb genommen. Die Station soll laut einem SH Netz-Sprecher in der Gemeinde Wrist installiert werden. Die Maßnahme kostet rund 480.000 Euro. Mit der neuen Ortsnetzstation könne man in der Region künftig mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz aufnehmen. Dabei gehe es um den Strom aus Windkraft- und aus Photovoltaikanlagen. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Büsum: Erster Spatenstich für das neue Rathaus

Am Freitag beginnen gleich in zwei Orten des Amtes Büsum-Wesselburen (Kreis Dithmarschen) die Bauarbeiten für neue Verwaltungsgebäude. In Büsum findet am Freitag der symbolische erste Spatenstich für das neue Rathaus statt. Es soll am Ortseingang am Neuen Weg gebaut werden. Auch Wesselburen bekommt ein neues Verwaltungsgebäude mit einem Sitzungssaal und Büros für Mitarbeitende. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Kein Sicherheitsdienst mehr in Itzehoer Fußgängerzone

Die Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) wird den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes in der Innenstadt über das Jahresende hinaus nicht verlängern. Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) sagte NDR Schleswig-Holstein, die Maßnahme in der Oberen Feldschmiede und in der Poststraße habe nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Die Mitarbeitenden der Security-Firma könnten die Bürger bei Fehlverhalten nur ansprechen und aufmerksam machen, sie hätten aber im Gegensatz zu Polizei und Ordnungsamt keine Befugnisse. Hoppe sagte, Politik und Verwaltung würden Anfang kommenden Jahres über die Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes beraten, wie es ihn zum Beispiel in Heide (Kreis Dithmarschen) und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schon gibt. Die Mitarbeitenden hätten mehr rechtliche Möglichkeiten als eine private Sicherheitsfirma. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 08:30 Uhr