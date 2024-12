Stand: 02.12.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Projekt für Lehrkräftegewinnung in Dithmarschen

Der Kreis Dithmarschen ist als einer von vier Kreisen in Schleswig-Holstein besonders vom Lehrkräftemangel betroffen. Im vergangenen Jahr hat der Kreis deswegen erstmals Studierende, die ein Praktikum in Dithmarschen gemacht haben, kostenlos in Wohnungen untergebracht. Das Angebot richtet sich vor allem an Studierende, die gar keinen Bezug zu Dithmarschen haben. Es soll für sie ein Anreiz sein, die Region in ihrem Praxissemester kennenzulernen. Weil das erfolgreich lief, soll die Finanzierung nun auf 20.000 Euro aufgestockt werden. Dem hat bereits der Schul- und Kulturausschuss einstimmig zugestimmt. Das Projekt "Lehrkräfte Servicebüro" beschäftigt sich bereits seit vier Jahren mit Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Das Programm der Brahms-Wochen steht fest

Johannes Brahms gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Sein Vater ist in Heide (Kreis Dithmarschen) geboren und die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein veranstaltet seit 1997 jährlich die Brahms-Wochen mit Konzerten an der Westküste. Nun steht das Programm für 2025 fest. Es wird fünf Konzerte und eine Kinovorstellung geben. Am 14. März geht es los mit dem NDR-Jugendsinfonieorchester im BBZ in Heide. Sie spielen unter anderem Brahms berühmte vierte Sinfonie. Das letzte Konzert - die Klaviersommernacht - findet am 21. Juni im Büsumer Watt'n Hus statt. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Feuer in Brokdorf

In Brokdorf (Kreis Steinburg) ist nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff dann auf ein Carport sowie auf einen Schuppen über. Um das nahe liegende Wohnhaus zu schützen, ließ die Brokdorfer Feuerwehr zusätzliche Kräfte aus der Nachbarschaft alarmieren. Am Ende war das Feuer nach zwei Stunden gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache sind unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

