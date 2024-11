Stand: 28.11.2024 08:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Branchentreffen Energieküste in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) treffen sich am Donnerstag Experten aus dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium, der Handelskammern und der Industrie beim Infrastrukturforum Energieküste. Brunsbüttel ist nicht nur für Chemieunternehmen ein wichtiger Standort, er spielt auch bei den erneuerbaren Energien eine große Rolle. So kommen dort etwa Stromkabel der Offshore-Windparks an. Nach Ansicht des Umweltministeriums soll Brunsbüttel seine Rolle im Zuge der Transformation weiter ausbauen. Dafür sind weitere Flächen für grüne Energieprojekte notwendig, zum Beispiel bei der Ansiedlung von Rechenzentren, Wasserstoffproduktionen und Batteriespeichern. Diese und weitere Themen werden beim Infrastrukturforum diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Auszeichnung für Bündnis in Heide

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat das Lokale Bündnis für Familie aus Heide (Kreis Dithmarschen) mit einem Siegel ausgezeichnet. Damit trägt das Heider Bündnis das Prädikat Siegelbündnis. Die Auszeichnung hatte im Palais der Kulturbrauerei in Berlin stattgefunden. Das Bündnis organisiert zum Beispiel die Pflanz-Aktion "Heide blüht auf" und unterstützt in den Heider Grundschulen Unterrichtsprogramme zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung. Das Lokale Bündnis für Familie gibt es in Heide seit 2008 und ist ein Netzwerk mit mehr als 40 Bündnispartnern aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kirchen und Verbänden. Mit der Auszeichnung will das Ministerium dem Bündnis mehr Sichtbarkeit verschaffen und es in seiner Arbeit unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Feuer in Kronprinzenkoog - vier Verletzte in Klinik

Bei einem Feuer in Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen) sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatten Anwohner gegen 3 Uhr ein brennendes Auto in einem Carport in der Kirchenstraße bemerkt. Die Flammen sprangen dann schnell auf das Carport und das Wohnhaus über. Gut 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die beiden Bewohner des Hauses wurden gerettet, kamen aber mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Auch zwei Feuerwehrleute atmeten zu viel Rauch ein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Um kurz nach halb sechs war das Feuer gelöscht. Das Gebäude ist laut Rettungsleitstelle unbewohnbar. Brandsachverständige werden am Donnerstag bei Tageslicht die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

