Stand: 06.02.2025 08:23 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide bekommt eine Skate-Anlage

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) bekommt eine neue Skatebahn. Das hat die Heider Ratsversammlung beschlossen. Die Anlage soll bei der Musikschule an der Bahnhofstraße errichtet werden. Das Thema Skatebahn kam bereits vor drei Jahren auf, als die Polizei einen Teil der Heider Fußgängerzone zum gefährlichen Ort erklärt hatte. Am Südermarkt gerieten immer wieder gewaltbereite Jugendliche aneinander. Zuletzt hatte es Diskussionen um die Kosten von rund 290.000 Euro gegeben, denn der Skatepark wurde teurer als anfangs geplant. Die Anlage soll nach Angaben der Stadt im Sommer fertig werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

NOK: Schiff fährt zwei Mal in Böschung

Gleich zwei Mal ist nach Angaben der Polizei ein Frachtschiff im Nord-Ostsee-Kanal in die Böschung gefahren. Das langgezogene Gütermotorschiff war in der Nacht zu Mittwoch auf dem Weg von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) Richtung Kiel. Laut Polizei war beim ersten Mal ein Elektronikfehler die Ursache - beim zweite Mal ein Maschinenausfall. Nach Anweisung der Verkehrszentrale des Nord-Ostsee-Kanals brachten zwei Schlepper das Schiff schließlich in den Zielhafen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2025 09:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2025 | 09:30 Uhr