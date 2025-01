Stand: 31.01.2025 08:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Zugausfälle zwischen Husum und St. Peter-Ording

Wegen umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen kommt es an der Westküste von Freitag an zu Zugausfällen. Betroffen sind die Strecken Husum/Kiel und Husum/St. Peter-Ording: Dort fallen laut Nordbahn zwischen 20 und 5 Uhr sämtliche Zugverbindungen aus. Die Strecken zwischen Husum (Kreis Nordfriesland), Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel sind den gesamten Februar über immer wieder von nächtlichen Zugausfällen betroffen. Laut Nordbahn wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Blutmanagerin am Westküstenklinikum

Die Westküstenkliniken in Heide (Kreis Dithmarschen) haben die Stelle der Bluttransfusionskoordinatorin geschaffen. Als solche unterstützt Ulrike Martens Ärztinnen und Ärzte dabei, Blut zu sparen - zum Beispiel, indem Patientinnen und Patienten vor Operationen so aufgepäppelt werden, dass sie während des Eingriffs möglichst wenig oder gar kein Fremdblut benötigen. Doch das allein werde das Problem nicht lösen, so Ulrike Martens: "Wenn man sich den demografischen Wandel anguckt, haben wir sinkende Spenderzahlen und der Bedarf wird steigen." | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Letzter Tag von Büsums Bürgermeister

Nach mehr als zehn Jahren im Amt ist am Freitag der letzte Arbeitstag für Büsums (Kreis Dithmarschen) amtierenden Bürgermeister Hans Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum). Der Verwaltungschef der Nordseegemeinde hatte bereits im September 2023 angekündigt, sich nach 20 Jahren in der Gemeindepolitik zurückzuziehen. Sein Nachfolger Oliver Kumbartzky (FDP) wird am Sonnabend das Amt antreten. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

