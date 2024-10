Stand: 01.10.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bohrinsel Mittelplate: Deutsche Umwelthilfe will Förderstopp

Die Deutsche Umwelthilfe fordert einen sofortigen Förderstopp auf der Bohrinsel Mittelplate vor Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen. Der Verein hat mitgeteilt, dass er vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg Widerspruch gegen die Ölförderung im schleswig-holsteinischen Wattenmeer eingereicht habe. Die Auswirkungen auf die Umwelt seien nicht ausreichend geprüft worden. Konkret fehle eine Verträglichkeitsprüfung gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Solange diese nicht vorliege, sei der Betrieb nach Ansicht der DUH unzulässig. Von Mittelplate aus wird seit 1987 Öl in der Nordsee gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 09:00 Uhr

Northvolt: Wirtschaftsgespräch zu Fachkräften

Auf dem jährlichen Wirtschaftsgespräch vom Kreis Dithmarschen am Montagabend in Heide bekräftigte ein Northvolt-Vertreter vor rund 70 Teilnehmenden aus Wirtschaft und Verwaltung: Die Batteriefabrik komme trotz der Stellenstreichungen in Schweden. Dementsprechend plant der Kreis Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung. Dithmarschens Landrat Thorben Schütt (CDU) blickt nach eigener Aussage weiterhin optimistisch auf die geplante Ansiedlung von Northvolt. Gemeinsam mit der Stadt Heide und dem Land will er ein Welcome Center in der Region einrichten. Dort sollen zukünftig ausländische Fachkräfte durch Behördengänge gelotst werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

Mehr Erstsemester an der Fachhochschule Westküste

Die Zahl der Erstsemester an der Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Laut einem Sprecher haben sich zum Wintersemester 440 neue Studierende eingeschrieben, im vergangenen Jahr seien es 400 gewesen. Der gefragteste Studiengang in diesem Wintersemester sei Wirtschaftspsychologie mit 90 neuen Immatrikulationen. Die Nachfrage nach technischen Bachelor-Studiengängen habe sich in diesem Jahr spürbar erhöht, teilt die Fachhochschule mit. Mehr Studierende als noch im Vorjahr haben sich für Elektro- und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurswesen und Green Technology eingeschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

"MINT-Schulen" veranstalten landesweiten MINT-Aktionstag

Der landesweite MINT-Aktionstag will Schülerinnen und Schüler für Naturwissenschaften und Technik begeistern. Noch bis kommenden Dienstag veranstalten Schulen den Aktionstag mit Mitmachaktionen für Kinder im Kita- und Grundschulalter. Die Gemeinschaftsschulen in Kellinghusen (Kreis Steinburg) und Meldorf (Kreis Dithmarschen) machen mit. Das Besondere am Aktionstag ist, dass nicht Lehrer, sondern ältere Schülerinnen und Schüler den Jüngeren die naturwissenschaftlichen Experimente vorführen. | NDR Schleswig-Holstein 01.10.2024 08:30 Uhr

