Mann flieht vor Kontrolle und verletzt Beamte

Am Sonntagabend hat ein 58-jähriger Autofahrer versucht, einer Kontrolle zu entkommen und dabei auch Polizisten verletzt. Der Mann war den Beamten laut Polizei bereits auf der B5 aufgefallen, auf der A23 in Höhe Albersdorf (Kreis Dithmarschen) sollte er gestoppt werden. Er fuhr den Angaben der Polizei zufolge jedoch davon, landete mit seinem Fahrzeug schließlich in einem Feld und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Als die Beamten ihn ergriffen, habe er "beträchtlichen" Widerstand geleistet, so eine Polizeisprecherin. Zwei Beamte seien dabei verletzt worden und nicht mehr dienstfähig. Es besteht der Verdacht, dass der 58-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden hat. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

150 Freiwillige säubern Strand von St. Peter-Ording

Rund 150 Menschen haben am Sonnabend geholfen, den Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) von Müll zu befreien. Zu der Aktion hatte die Tourismuszentrale unter anderem zusammen mit der DLRG eingeladen. Am Ende waren knapp 75 Müllsäcke gefüllt. Für Nils Stauch von der Tourismuszentrale war die Aktion ein voller Erfolg: "Wir sensibilisieren damit natürlich nochmal für das ganze Thema Meeresverschmutzung und Strandsauberkeit", sagte er. "Aber es ist so, dass es natürlich auch sichtbare Erfolge bringt, dass wir dann punktuell Bereiche des Strandes richtig sauber haben, worüber sich dann Tiere und die Umwelt freuen wie auch wir Menschen." | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Freizeitbad LUV wieder geöffnet - noch leichte Einschränkungen

Seit dem Wochenende hat das Freizeitbad LUV in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach monatelangen Bauarbeiten wieder geöffnet. Unter anderem war die Außenfassade des Hallenbades energetisch saniert worden. Weil jetzt noch der Eingangsbereich inklusive Kassentresen umgebaut wird, müssen Besucherinnen und Besucher in den kommenden Wochen noch einen provisorischen Eingang nehmen, so ein Sprecher. Die Sanierung von Fassade und Fenstern hat insgesamt 800.000 Euro gekostet, 90 Prozent davon kommen aus einem Förderprogramm des Bundes. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

Nordhastedt: Demonstrationen gegen AfD-Veranstaltung

Am Freitagabend hat es in Nordhastedt (Kreis Dithmarschen) zwei Demonstrationen gegen eine Veranstaltung der AfD gegeben. Zum einen hatten die "Omas gegen Rechts" laut Polizei rund 200 Menschen mobilisiert. Zum anderen war auch die Antifa mit etwa 40 Personen vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2024 08:30 Uhr

