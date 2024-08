Stand: 16.08.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Seeth: Millionenförderung für neuen Gewerbepark

Die Gemeinde Seeth (Kreis Nordfriesland) bekommt drei Millionen Euro vom Land für den Bau eines Gewerbe-Energie-Parks auf dem Gelände der ehemaligen Stapelholmer Kaserne. Ein entsprechender Bescheid wurde jetzt übergeben. Zur Begründung hieß es aus dem Kieler Wirtschaftsministerium, dass die Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen groß sei, das Angebot von freien Flächen aber begrenzt. Interessierte Unternehmen, die sich im neuen Gewerbe-Energie-Park ansiedeln wollen, gebe es bereits, sagte Seeths Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz bei der Übergabe des Bescheides. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Nach Verfolgungsjagd auf A23 - Polizei stoppt Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle bei Itzehoe (Kreis Steinburg) hat sich am Donnerstagabend ein 21-jähriger Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten mitteilten, habe der Mann die Haltezeichen ignoriert und flüchtete mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde auf die A23. Nach rund 20 Minuten konnten die Beamten ihn einholen. Sie stellten einen minimalen Atemalkoholwert fest, der Fahrer räumte zudem ein, dass er Drogen konsumiert habe. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

Letztes Mal Wattolümpiade - nach 20 Jahren ist Schluss

Am Sonnabend wird die Wattolümpiade zum letzten Mal am Elbdeich vor Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ausgetragen. Im Jahr 2004 hatte der Brunsbütteler Künstler Jens Rusch die Idee, das Event für einen guten Zweck zu etablieren, nachdem er eine Krebserkrankung überstanden hatte. Seitdem seien durch Spendengelder über 600.000 Euro für die Krebsvorsorge in der Region zusammengekommen. Michael Behrendt, Präsident des wattolümpischen Kommitees, sagte dazu: "Wir haben in diesen 20 Jahren ganz besondere Dinge erlebt und mit ganz besonderen Menschen zusammengearbeitet. Es ist ein buntes Fest mit einem ernsthaften Hintergrund." | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2024 08:30 Uhr

