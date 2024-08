Stand: 15.08.2024 10:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Klage gegen staatliche Förderung des LNG-Terminals Brunsbüttel

Der Betreiber des ersten deutschen Flüssigerdgas-Terminals an Land im niedersächsischen Stade klagt gegen die staatliche Förderung für das geplante Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Die Hanseatic Energy Hub verklagt die EU-Kommission vor dem EU-Gericht in Luxemburg. Die Behörde hatte die Beihilfen für den Konkurrenten genehmigt. Das Vorhaben wäre auch ohne Staatsgeld umsetzbar, argumentiert das Konsortium mit Sitz in Hamburg. Die EU-Kommission hatte der Bundesregierung im Juli erlaubt, das Brunsbütteler Terminal mit 40 Millionen Euro zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 09:00 Uhr

Polizei warnt: Neue Methode bei Schockanrufen

Aktuell häufen sich im Kreis Dithmarschen wieder sogenannte Schockanrufe, um vor allem ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Laut Polizei benutzen die Betrüger eine neue Methode: Der Anrufer gibt sich als Bankmitarbeiter aus und weist darauf hin, dass aus einer früheren Teilnahme an einem Gewinnspiel Forderungen fällig seien, meist im vierstelligen Bereich. Bei einem zweiten Anruf durch einen vermeintlichen Rechts- oder Staatsanwalt wird der Druck auf die Opfer dann erhöht, der Geldforderung nachzukommen. In einem Fall seien die Täter erfolgreich gewesen und ergaunerten sich mehrere Tausend Euro, sagt ein Polizeisprecher. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Berufsprozess gegen betrunkenen Kutterkapitän

Wegen Trunkenheit am Ruder startet heute der Berufungsprozess gegen einen Kutterkapitän aus Büsum (Kreis Dithmarschen) am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg). In erster Instanz ist er zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Der alkoholisierte Angeklagte soll vor zwei Jahren mit einem Kutter im Büsumer Hafen herumgefahren und dabei ein anderes Schiff beschädigt haben. Die Wasserschutzpolizei hatte 1,93 Promille beim damals 31-Jährigen gemessen. Als Polizeibeamte den Mann ins Krankenhaus nach Heide fuhren, soll er gewalttätig geworden sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Blauzungenkrankheit in Dithmarschen

Erste Fälle der Blauzungenkrankheit sind nun auch in Dithmarschen nachgewiesen worden. Das meldet das Ministerium für Landwirtschaft. Erste Fälle in Schleswig-Holstein wurden am 8. August bekannt, unter anderem auch im Kreis Steinburg. Es handelt sich um das Virus "Serotyp 3". Der Kreis Dithmarschen ruft Tierhalter auf, ihre Tiere impfen zu lassen. Insgesamt, sagt eine Sprecherin, seien aktuell 21 Tierhaltungen in Schleswig-Holstein betroffen. Die Krankheit wird durch Mücken übertragen und betrifft Wiederkäuer wie Schafe, Rinder oder Ziegen. Menschen können sich nicht mit dem Virus anstecken. Auch der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten ist laut Landwirtschaftsministerium unbedenklich. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2024 | 09:00 Uhr