Ermittlungen nach Feuer in Wesselburen

Nach einem Feuer in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ermittelt nun die Kriminalpolizei Heide. In der Nacht zu Sonntag war in einem Haus in der Süderstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen waren auch auf das Nachbarhaus übergegriffen. Beide Wohnhäuser brannten nieder. Die Einsatzkräfte konnten fünf Menschen aus einem der Häuser retten. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 140 Feuerwehrleute, Rettungsdienst-Mitarbeitende und Ärzte aus der Region im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Schäden an B5-Brücke bei Husum

Autofahrende müssen in den kommenden Tagen auf einer Brücke im Verlauf der B5 bei Husum (Kreis Nordfriesland) mehr Zeit einplanen. Die Brücke führt über Bahngleise. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) musste dort die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 reduzieren. Bei einer Routine-Kontrolle hatten LBV-Mitarbeitende Mängel an der Brücke festgestellt. Laut einer LBV-Sprecherin sind die Fahrbahnübergänge beschädigt. Der Landesbetrieb will die Schäden nun zeitnah reparieren. Wann die Bauarbeiten beendet werden können, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

Positives Fazit der Husumer Hafentage

Die Veranstalter der Hafentage in Husum (Kreis Nordfriesland) haben ein positives Fazit nach der Großveranstaltung gezogen. Mehrere tausend Menschen hatte die Hafentage von Mittwoch bis Sonntag besucht. Es gab 30 Live-Acts auf mehreren Bühnen und 150 Aussteller hatten Stände und Buden aufgebaut. Projektleiterin Kristin Hultzsch sagte, sie sei sehr froh, dass die ganzen Neuheiten so gut angekommen seien. Ein Beispiel sei das neue Spieleland gewesen, wo Vereine aus der Region kostenlose Spielstationen angeboten hätten. Die Husumer Hafentage gibt es nun seit 41 Jahren. Sie endeten Sonntag traditionell mit einem großen Feuerwerk am Hafenbecken. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2024 08:30 Uhr

