Zwei Gebäude in Wesselburen niedergebrannt Stand: 11.08.2024 10:31 Uhr Für die Feuerwehr in Wesselburen im Kreis Dithmarschen hat es in der Nacht einen Großeinsatz gegeben. In der Innenstadt brach um kurz nach zwei Uhr ein Feuer aus. Zwei Gebäude brannten nieder.

Ein brennendes Haus und Hilfeschreie wurden der Feuerwehr heute Nacht aus Wesselburen (Kreis Dithmarschen) per Notruf gemeldet. Die Leitstelle schickte daraufhin dutzende Einsatzkräfte in die Süderstraße in der Innenstadt - darunter drei Rettungswagen, zwei Notarztwagen, fünf Löschzüge und zwei Drehleitern. Beim Eintreffen brannte ein Einfamilienhaus bereits in voller Ausdehnung, so die Feuerwehr. Mehrere Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Wie viele Leute genau in den Häusern wohnen und zum Zeitpunkt des Brandes da waren, ist unklar.

Feuer griff auf ein Nachbarhaus in der Süderstraße über

Die Süderstraße ist in dem Bereich eng bebaut. Die Flammen griffen trotz des massiven Löscheinsatzes auf ein Nachbarhaus über. Von beiden Gebäuden stehen mittlerweile nur noch die Grundmauern. Weitere Nachbarhäuser konnte die Feuerwehr aber nach eigenen Angaben schützen. Einige Einsatzkräfte konnten am Morgen abrücken. Derzeit laufen laut Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten. Ein Bagger helfe bei der Suche nach Glutnestern.

Insgesamt waren rund 140 Feuerwehrleute, Rettungsdienstkräfte und Ärzte aus der Region im Einsatz. Beteiligt waren unter anderem Freiwillige Feuerwehren aus Heide, Meldorf, Büsum, Wesselburen, Weddingstedt, Westerdeichstreich, Neuenkirchen und Hemmingstedt.

