Stand: 07.08.2024 10:07 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Viele Einwendungen zum neuen Anleger im Elbehafen

Zum neuen Anleger im Elbehafen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) - der sogenannten Jetty-West - sind beim Amt für Planfeststellung Verkehr Schleswig-Holstein rund 30 Einwendungen eingegangen. Den privaten Einwendern geht es vor allem um die Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima, die der neue Liegeplatz für das schwimmende LNG-Terminal haben könnte. Im vierten Quartal folgt ein öffentlicher Erörterungstermin, erst dann wird endgültig über die Genehmigung entschieden. Der Bau des neuen Anlegers ist laut Hafenbetreiber Brunsbüttel Ports notwendig, weil das schwimmende LNG-Terminal bislang am Gefahrgutanleger liegt, und man diesen Anleger wieder für seine eigentlichen Zwecke nutzen möchte. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Neue Museumspädagoginnen in Itzehoer Museum

Das Wenzel-Hablik-Museum in Itzehoe (Kreis Steinburg) hat zwei neue Museumspädagoginnen eingestellt. Sie sollen dafür sorgen, dass mehr Kinder und Jugendliche ins Museum kommen. Laut Museumsleiter Axel Feuß gibt es in der kommenden Woche bereits eine kostenlose Ferien-Aktion. Dabei bekommen die Kinder und Jugendlichen zunächst eine Einführung in Wenzel Habliks Werke. Danach könnten die Teilnehmenden selbst künstlerisch tätig werden. Wer mitmachen möchte, muss sich vorher telefonisch anmelden. Das Wenzel-Hablik-Museum möchte nach dem Beginn des neuen Schuljahres auch an die Schulen in Itzehoe und im Umkreis herantreten ähnliche Angebote wie bei der Ferienaktion machen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Kostenlos Busfahren bei Husumer Hafentagen

Heute starten die Hafentage in Husum (Kreis Nordfriesland). Während der Veranstaltung bis Sonntag sind die Fahrten mit den sieben städtischen Buslinien von HusumBus kostenlos. Die Husumer Innenstadt ist während des Volksfestes zum großen Teil für den Verkehr gesperrt. Laut einer Stadtsprecherin können Besucherinnen und Besucher während der Hafentage kostenlos auf dem Messegelände parken und von dort die kostenlosen Shuttle-Busse in die Innenstadt nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 08:30 Uhr