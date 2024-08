Flucht mit Goldbarren: Nachbarn überwältigen falschen Polizisten in Marne Stand: 07.08.2024 12:41 Uhr Die Polizei hat in Marne einen 35-Jahre alten Mann wegen Betrugs festgenommen. Der Mann soll sich als Polizist ausgegeben und versucht haben, Goldbarren bei einem Rentner zu stehlen.

Am Montagabend haben laut Polizei mehrere Unbekannte bei einem Rentner in Marne (Kreis Dithmarschen) angerufen und sich bei dem 80-Jährigen als Polizisten ausgegeben. Es habe Diebstähle in der Umgebung gegeben. Um seine Goldbarren zu sichern, müssten sie Fotos davon mit einer Spezialkamera machen, sollen die Anrufer dem Rentner gesagt haben.

Nachbarn greifen ein

Einige Stunden nach den Anrufen stand dann nach Informationen der Polizei ein Mann vor der Tür des Seniors. Er behauptete demnach von der Polizei zu sein und forderte die Goldbarren. Der 80-Jährige hielt diese offenbar in der Hand, wollte sie aber nicht herausgeben. Daraufhin riss der Mann laut Polizei dem Rentner das Gold aus der Hand und flüchtete. Nachbarn des Seniors bekamen das mit und hielten den Unbekannten fest, bis die echte Polizei da war.

Festnahme und Haftbefehl

Die echten Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei der Feststellung der Personalien stellte sich heraus, dass der 35-Jährige in Hannover gemeldet ist. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges erlassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen