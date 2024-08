Stand: 05.08.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Feuer in Wohnhaus mit Geflüchteten in Nordhastedt

In Nordhastedt im Kreis Dithmarschen brennt laut Leitstelle West ein Wohnhaus an der Heider Straße, in dem auch Geflüchtete untergebracht sind. Die Einsatzkräfte konnten drei Bewohner aus dem Haus retten. Sie sind nach ersten Angaben der Leitstelle leicht verletzt. Der Brand in dem kombinierten Werkstatt- und Wohngebäude war den Angaben zufolge um kurz vor 7 Uhr im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Der Einsatz dauert derzeit noch an. Vor Ort sind 80 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Nordhastedt und Heide sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Kripo ermittelt nach Feuer Heider Kneipenmeile

Die Kriminalpolizei Heide (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach einem Großbrand in der Heider Kneipenmeile Schuhmacherort. Dort hatte am Sonnabend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer war nach ersten Angaben gegen 5 Uhr morgens im Obergeschoss ausgebrochen. Einige Bewohner und Bewohnerinnen mussten von den Einsatzkräften gerettet werden. Um größere Schäden auch bei Nachbarhäusern zu verhindern, entschied die Einsatzleitung nach Rücksprache mit der Ordnungsbehörde am Abend, das Haus Schuhmacherort Nr. 11 abzureißen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind vorübergehend bei Bekannten und anderen Familienangehörigen untergekommen. Über 100 Feuerwehrleute aus Heide und von benachbarten Wehren waren über zwölf Stunden im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Wacken Festival: Unfälle und Staus bei Abreise

Wegen eines Auffahrunfalls auf der A23 zwischen Lägerdorf und Hohenfelde (Kreis Steinburg) war die Autobahn Richtung Hamburg am Sonntag mitten im Rückreiseverkehr des Wacken Open Air für mehrere Stunden gesperrt. Acht Fahrzeuge waren ineinander gefahren. Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Auch auf der B430 in Richtung Aukrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Wohnmobil und zwei Pkw waren zusammen gestoßen. Drei Personen wurden verletzt. Auch hier waren Teilnehmende des Wacken Open Air beteiligt. Lange Staus gab es auch an der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen (Kreis Steinburg). Die Wartezeit in Glückstadt betrug zwischenzeitlich drei Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

