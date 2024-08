Stand: 02.08.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Wacken Open Air auch für Menschen mit Beeinträchtigungen

Auf dem Wacken Open Air feiern derzeit 85.000 Metal-Fans - davon auch mehrere Tausend mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, konnten die sogenannte "Heel of Steel Area" buchen, einen barrierefreien Campingplatz näher an den Bühnen. Andere nutzen eine der angebotenen Gruppenführungen, so zum Beispiel 13 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und drei Betreuer aus dem Lebenshilfewerk Neumünster. Für Gesa Kanzmeier ist das eine besondere Abwechslung vom Alltag: "Für uns Leute mit Handicap ist das sehr schwer, an die Karten ranzukommen oder wir kriegen fast gar keine Karten, weil sie zu überteuert sind. Und deswegen ist das toll, dass wir von der Firma die Chance dazu kriegen, das zu machen", sagt sie. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

NordOstLink: Änderungsanträge ab jetzt möglich

In dieser Woche hat nach Angaben der Bundesnetzagentur das Planfeststellungsverfahren für die Stromtrasse NordOstLink begonnen. Wer Störungen durch die Kabeltrasse befürchtet, kann sich dagegen äußern und eine Änderung beantragen. NordOstLink soll nach Angaben der Netzbetreiber Tennet und 50Hertz Windstrom von Dithmarschen in Richtung Wilster (Kreis Steinburg) und dann quer durch Südholstein nach Schwerin leiten. Der geplanten Streckenverlauf kann im Internet auf den Seiten der Netzagentur eingesehen werden. Der Baubeginn ist ab 2028 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

B5: Gegenstand von Fußgängerbrücke geworfen

Unbekannte haben Mittwochabend auf der B5 in Richtung Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke geworfen. Nach Angaben der Polizei blieb der Fahrer eines darunter fahrenden Autos unverletzt und konnte sein Fahrzeug an der nächsten Ausfahrt zum Stehen bringen. Er hatte mehrere Personen auf der Brücke im Bereich der Abfahrt Rödemis gesehen, sie flohen zu Fuß. Die Polizei Husum ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2024 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

