Feuer zerstört Fährhaus in Glückstadt

In Glückstadt (Kreis Steinburg) hat am Sonntag ein Feuer das alte und leerstehende Fährhaus am Hafen vollständig zerstört. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle waren rund 80 Kräfte bis 23 Uhr am Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Bagger hat das Gebäude eingerissen, um an die letzten Glutnester zu gelangen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Strohballenbrände in Heide-Süderholm

Am Sonntagnachmittag haben auf dem Feld eines Landwirts bei Heide-Süderholm (Kreis Dithmarschen) viele Strohballen gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren sie auf einem Trecker-Anhänger gelagert. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf ein geparktes Auto übergriff. Sie zogen die Ballen mit Hilfe eines Radladers auseinander und löschten das Feuer. Ein Autofahrer hatte den starken Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Brandermittler haben die Untersuchungen zur Ursache aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

B5 zwischen Tönning und Oldenswort wird Digitalisierungsmodell

Auf der Bundesstraße 5 zwischen Tönning und Oldenswort (Kreis Nordfriesland) will das Land den digitalisierten Straßenbau erproben. "Deswegen testen wir das sogenannte Building Information Modeling", sagte ein Ministeriumssprecher. Beim "Building Information Modeling" soll der gesamte Lebenszyklus, vom Entwurf über den Bau bis zur Betriebs- und Wartungsphase sowie einer späteren Erneuerung abgebildet und optimiert werden. Ziel ist es, alle Informationen digital zu bündeln, damit der Bau sowie auch das Betreiben effizienter und günstiger werde. Die B5 von Tönning bis Husum wird gerade dreispurig ausgebaut. Der erste Bauabschnitt soll nun Teil des Pilotprojektes werden, teilte Schleswig-Holsteins Verkehrsministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 08:30 Uhr

Atommüll-Lager: Bürgermeister fordern Entschädigung

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), Brokdorf (Kreis Steinburg) und Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) lagert hochradioaktiver Atommüll aus den ehemaligen Atomkraftwerken. Die Bürgermeister der Orte verlangen nun vom Bund Entschädigungszahlungen für die Zwischenlagerung des Mülls. Eine Million pro Jahr soll es geben, wie das Bundesumweltministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte. Das Ministerium machte auch deutlich, dass dafür kein Geld im Haushalt vorhanden sei. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2024 06:00 Uhr

