Stand: 22.07.2024 08:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Bauarbeiten auf Eiderstedt

Von heute an bis voraussichtlich 17. September wird die Fahrbahn der Landstraße 310 zwischen Osterhever und Wasserkoog auf Eiderstedt (beide Kreis Nordfriesland) erneuert. Dafür wird die Straße in vier Bauabschnitten voll gesperrt. Grundstücke im jeweiligen Abschnitt können aber eingeschränkt erreicht werden. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 1,4 Millionen Euro. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Neue Gewerbegebiete in Heide

Zwei neue Gewerbegebiete entstehen demnächst in Heide (Kreis Dithmarschen), wie die Stadt mitgeteilt hat. Im Rahmen des aktualisierten Stadt-Umland-Konzeptes soll neben neuem Wohnraum auch Platz für neue Gewerbeansiedlungen geschaffen werden. An der B203 auf Höhe des Baumarktes soll ein rund 15 Hektar großes Gelände entstehen. Vier weitere Hektar sind an der Ecke Fritz-Thiedemann-Ring/ Dorfstraße geplant. Investor der Fläche ist "May & Co." aus Itzehoe (Kreis Steinburg). Vor dem Baubeginn muss allerdings ein Bauleitplanverfahren in die Wege geleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Spedition in Brunsbüttel fährt klimaneutral

Vor sechs Jahren hatte die Spedition "F.A.Kruse jun." aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bereits Lkw, die mit LNG fahren, angeschafft - jetzt sind noch fünf Elektro-Lkw hinzugekommen. Dafür hat die Spedition über zwei Millionen Euro investiert. Weil Ladesäulen fehlen, fahren die E-Lkw ausschließlich im Nahverkehr. Zusätzlich wird nach Angaben des Geschäftsführers der Spedition aktuell eine Solaranlage installiert, die die Lkw auf dem Betriebshof mit Strom versorgt. Die Erfahrungen der Mitarbeiter und die Reaktionen der Kunden seien positiv, so der Geschäftsführer weiter. Aktuell pendeln die Lkw zwischen Brunsbüttel und dem Hamburger Hafen sowie Brunsbüttel und Norderstedt (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2024 | 08:30 Uhr