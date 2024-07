Stand: 18.07.2024 08:28 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Hamburg-Itzehoe/Hamburg-Wrist: Einschränkungen im Bahnverkehr

Bahnfahrende müssen von Donnerstag an mit Behinderungen zwischen Hamburg und Itzehoe sowie Hamburg und Wrist (beide Kreis Steinburg) rechnen. Grund ist die Sanierung der Strecke Elmshorn-Neumünster. Die Bahn hat diesen Streckenabschnitt von Donnerstag bis Montagmorgen voll gesperrt. Laut einem Sprecher werden dort mehrere Bahnübergänge, Gleise und Weichen erneuert. Das wirkt sich vor allem auf den Regionalverkehr aus. Zwischen Hamburg und Wrist sowie Hamburg und Itzehoe gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Darüber hinaus sind einige Bahnübergänge in und um Itzehoe, Wrist und Elmshorn gesperrt - Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Schulausschuss Heide berät über Feuer im Schulzentrum

Der Schulausschuss der Heider Ratversammlung beschäftigt sich am Donnerstag mit den Folgen des Feuers im Schulzentrum Heide-Ost (Kreis Dithmarschen). Im Juni war ein Feuer im Lehrerzimmer der Gemeinschaftsschule ausgebrochen. Die Brandursache steht noch nicht fest, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. In der Sitzung soll besprochen werden, wie nach den Sommerferien der Unterricht sichergestellt werden kann. Zudem muss geklärt werden, welche Räume in welchem Umfang saniert werden müssen. Denn die Stadt Heide will das Schulzentrum Heide-Ost in Kürze abreißen: Auf dem Gelände soll für 100 Millionen Euro ein kompletter Neubau entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

Experimentelle Wissenschaft im Steinzeitpark Albersdorf

Im Steinzeitpark Albersdorf (Kreis Dithmarschen) leben seit Montag einige Studenten der Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie von der Universität Hamburg. Noch bis zum Freitagabend erproben sie dort das Leben der Menschen von der Altsteinzeit bis hin in das Bronzezeitalter. Dafür laufen sie in Steinzeitkleidung durch das Dorf und schlafen in den Nachbauten der Steinzeithäuser. Laut Dozentin Tosca Friedrich geht es nicht um ein hundertprozentig authentisches Erlebnis. Die Studierenden sollen durch die Erfahrung Funde später besser einordnen können. Auch mit den Museumsbesuchern in Kontakt zu kommen, ist wichtiger Bestandteil des Seminars. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:30 Uhr

