Meldorf sucht Ideen für östliche Innenstadt

Die Stadt Meldorf (Kreis Dithmarschen) lädt Bürgerinnen und Bürger dazu ein, ihre Ideen für die Gestaltung der östlichen Innenstadt einzubringen. Am Mitttwochnachmittag haben die Meldorfereinnen und Meldorfer dazu auf dem Rathausplatz Gelegenheit. Hintergrund der Aktion: Die Stadt Meldorf ist Teil eines Förderprogramms des Bundes mit dem Namen "Lebendige Zentren". Mit den Fördermitteln kann die östliche Innenstadt weiterentwickelt und attraktiver gestaltet werden. Davon soll unter anderem der Einzelhandel profitieren. Zudem erhofft sich die Stadt, für neue Bürgerinnen und Bürger interessanter zu werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Waldmuseum in Burg soll neu ausgerichtet werden

Seit Dienstagabend steht fest: Die Dauerausstellung im Waldmuseum in Burg (Kreis Dithmarschen) wird umgebaut, sobald Fördermittel zur Verfügung stehen. Das hat die Gemeindevertretung beschlossen. Nach 50 Jahren sei es Zeit, etwas zu verändern, findet die Museumsleiterin Anke Schroeder. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung sollen Themen wie Klimawandel und Artensterben stehen. Es soll deutlich gemacht werden, was jeder einzelne dafür tun kann, heimische Arten zu unterstützen, so Anke Schroeder. Die Fördermittel sollen 80 Prozent der Kosten decken. Die Gesamtkosten betragen 201.000 Euro, die Eigenleistung der Gemeinde beträgt dann 74.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

Rettungsdienste in Dithmarschen und Steinburg sind zu langsam

In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg kommt der Rettungsdienst oft zu spät. Laut einer Empfehlung von medizinischen Fachgesellschaften sollen 80 Prozent aller Reanimationsfälle innerhalb von acht Minuten professionell versorgt werden. Das erreichen allerdings nach einer Recherche des Südwestrundfunks (SWR) in ganz Deutschland nur 24 Rettungsdienstbereiche, unter anderem im Kreis Nordfriesland. In Dithmarschen waren 2022 nur 44 Prozent der Rettungsdienste innerhalb der empfohlenen acht Minuten vor Ort, in Steinburg sogar nur 37 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2024 08:30 Uhr

