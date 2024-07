Stand: 12.07.2024 08:54 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

MINT-Festival macht in Heide Station

Das von der Flensburger Universität ausgerichtete Festival MINT-Kulturen ist heute und morgen am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Heide (Kreis Dithmarschen) zu Gast. Die Abkürzung "MINT" steht für die Fächer Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Projekte sollen jungen Menschen den Zugang zu naturwissenschaftlich-technischen Phänomenen ermöglichen und zeigen, wie relevant die MINT-Fächer für die Gesellschaft sind. Gestaltet wird das Programm unter anderem durch Institute und Unternehmen der Region, wie zum Beispiel die Phänomania Büsum (Kreis Dithmarschen), das Westküstenklinikum, den Deich- und Hauptsielverband oder das Waldmuseum in Burg (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Lastwagen mit Schweinehälften auf B206 umgekippt

Auf der B206 in Wrist (Kreis Steinburg) ist am Donnerstag ein Lkw umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der Vierzigtonner war mit Schweinehälften beladen in Richtung Bad Bramstedt unterwegs, als er am frühen Nachmittag in einen Graben fuhr - die Unfallursache ist noch unklar. Die Feuerwehren Wrist und Hitzhusen (Kreis Segeberg) waren bis in die frühen Morgenstunden vor Ort und fingen auslaufende Betriebsstoffe auf. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt ist die B206 wieder frei befahrbar. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr

Windsurfelite kämpft um Weltmeisterschaft im Windffoiling

Bis einschließlich Sonntag kämpfen vierzig Surferinnen und Surfer aus zehn Nationen vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) um den Titel. Beim Windffoiling haben die Bretter eine spezielle Finne am Heck, die dafür sorgt, dass das Brett über dem Wasser gleitet. Ausgeschrieben ist ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. Fabian Wolf aus Kiel führt aktuell die deutsche Rangliste des California Windsurf Cups an. Er nennt die Bedingungen in St. Peter-Ording speziell. "Es sind extrem lange Wege, um das Material zum Wasser zu bringen. Und auch auf dem Wasser ist es nicht einfach wegen der Wellen." Rund um die Wettkämpfe gibt es ein buntes Rahmenprogramm. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:30 Uhr





