Baum beschädigt Oberleitung: Zugverkehr wieder aufgenommen

Ein umgestürzter Baum hat am Dienstagvormittag die Bahnstrecke zwischen Itzehoe und Glückstadt (beide Kreis Steinburg) für knapp zwei Stunden lahmgelegt. Er war laut Nordbahn um kurz nach 9 Uhr bei Kremperheide in eine Oberleitung gekippt. Mittlerweile fahren die Züge wieder. Durch die Sperrung haben sich aber einige Züge zurückgestaut. Deshalb können laut Nordbahn und Deutscher Bahn einige Züge weiter verspätet sein. Reisende sollen ihre Verbindung vor Fahrtantritt prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 11:00 Uhr

17 Perspektivschulen an der Westküste

Das Land hat knapp 140 Perspektivschulen benannt - 17 davon an der Westküste. Sie liegen in sogenannten sozialen Brennpunkten und erhalten zusätzliche Fördermittel. Zu einer Auftaktveranstaltung in Kiel war am Montag auch Schulleiter Matthias Claussen von der Gemeinschaftsschule Heide-Ost (Kreis Dithmarschen) eingeladen. Seine Schule wurde neu in das Programm aufgenommen. Laut Claussen könnten zum Beispiel Ergotherapeuthen und Erzieher an der Schule arbeiten, um die Kinder besser auf den Unterricht vorbereiten zu können. Pro Jahr soll die Gemeinschaftsschule Heide-Ost 200.000 Euro für Baumaßnahmen, Schulentwicklung und zusätzliches Personal bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Mehr Störche in Dithmarschen



Die Zahl der Störche an der Westküste ist gestiegen. Laut dem Storchen-Gebietsbetreuer beim Naturschutzbund, Jörg Heyna, gibt es in diesem Jahr sowohl mehr Brutpaare als auch Jungstörche. Demnach wurden 106 junge Störche allein im Kreis Dithmarschen gezählt. Heyna zufolge hat die gute Entwicklung des Storchenbestands zwei Gründe: Zum einen habe es relativ wenig geregnet in der für Jungstörche riskanten Zeit, bevor sie ihr wasserdichtes Gefieder entwickeln. Zum anderen zögen immer mehr Störche im Spätsommer zum Überwintern nur bis Portugal oder Spanien und nicht über die kräftezehrende Ostroute bis nach Afrika. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

