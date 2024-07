Stand: 05.07.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe: Tag des Unternehmens gegen Fachkräftemangel

Zehn Betriebe in Itzehoe (Kreis Steinburg) haben am Tag des offenen Unternehmens am Donnerstag teilgenommen. Die Aktion soll gegen den Fachkräftemangel helfen. Dabei haben sich mehr als 300 Schülerinnen und Schüler in großen Betrieben von den Auszubildenden die Berufsbilder und Ausbildungsgänge erklären lassen. Der Sprecher und Koordinator des Unternehmerkreises, Andreas Koeppen, sagte, man wolle den jungen Menschen zeigen, in Itzehoe könne man viel erleben und viele Berufe erlernen. Mitte kommenden Monats will der Unternehmerkreis entscheiden, ob sie die Aktion erneut durchführen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Zug kollidiert mit Auto nördlich von Tönning

An dem Bahnübergang Tofting nördlich von Tönning (Kreis Nordfriesland) sind Donnerstagabend ein Zug und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Feuerwehren von Oldenswort, Witzwort und Tönning waren im Einsatz. Der Zug der Nordbahn konnte seine Fahrt später fortsetzen. Warum es zu dem Unfall kam, ermittelt die Landespolizei. Der Bahnübergang Tofting hat keine Schranken und auch keine Ampel. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Bahn nimmt Marsch-Brücke in Betrieb

In Meldorf im Kreis Dithmarschen hat die Bahn eine sanierte Brücke auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und der Insel Sylt in Betrieb genommen. Die Brücke war nach Angaben des Unternehmens für etwa 3,3 Millionen Euro erneuert worden. Die laut Bahn aufwendigen Bauarbeiten dauerten etwa fünf Monate. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.07.2024 | 08:30 Uhr