250.000 Euro Schaden nach Feuer in Marne

Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Marne (Kreis Dithmarschen) hat die Kriminalpolizei Heide die Ermittlungen aufgenommen. Laut einer Polizeisprecherin wird das zerstörte Haus in der Schulstraße heute untersucht. Nach ersten Angaben war das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen. Laut Polizei wurden drei Personen leicht verletzt. Ein Bewohner war noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von einem Handwerker mit einer Leiter aus dem Haus gerettet worden. Die Doppelhaushälfte ist aktuell unbewohnbar. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen rund 250.000 Euro. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser in der Schulstraße verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Kreis Steinburg kämpft gegen Fachkräftemangel in der Verwaltung

Der Kreis Steinburg will mit mehreren Maßnahmen dem immer stärker werdenden Fachkräftemangel in der Verwaltung entgegenwirken. Zum einen soll die Abteilung für Personalentwicklung personell verstärkt werden, zum anderen sollen die Marketingaktionen der Kreisverwaltung für Ausbildungsgänge beim Kreis Steinburg ausgebaut werden, sagte Landrat Claudius Teske (parteilos). Ein weiterer Ansatz sei es, Quereinsteigern den Weg in die Kreisverwaltung zu erleichtern. Darüber hinaus wolle man die Ausbildung zusammen mit den Kommunen im Kreis organisieren, so Teske. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

Umwelthilfe: Festes LNG-Terminal nicht genehmigungsfähig

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hält den Bau des festen LNG-Terminals in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) für nicht genehmigungsfähig. Die vorliegenden Sicherheitskonzepte seien in großen Teilen lückenhaft, auch mit Blick auf die benachbarten Anlagen wie das abgeschaltete Atomkraftwerk, sagte ein Sprecher. Auch mögliche Brände oder andere Störfälle sowie die Auswirkungen des LNG-Terminals auf den Schiffsverkehr seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die DUH will den Bau des festen LNG-Terminals verhindern. Bürgerinnen und Bürger können noch bis zum 1. Juli Einwendungen beim Landesamt für Umwelt Schleswig-Holstein einreichen. Der Betreiber will das Terminal 2026 in Betrieb nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2024 08:30 Uhr

