Einwohnerzahl in Dithmarschen rückläufig

Dithmarschen ist der einzige Kreis, in dem die Bevölkerungsentwicklung rückläufig ist. Das geht aus den Ergebnissen der in jedem Jahrzehnt einmal stattfindenden Volkszählung hervor, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat. Die Zahl ist in den Jahren von 2011 bis 2022 um 1.190 Einwohner auf knapp 133.000 gesunken. Nach Angaben einer Sprecherin des Kreises ziehen vor allem junge Menschen aus Dithmarschen weg, wegen der beruflichen Perspektive. Dieser Trend hält nach wie vor an, dadurch werde die Bevölkerung in Dithmarschen auch immer älter. Im Kreis Steinburg hingegen konnte die Bevölkerung um 117 Personen zulegen auf 131.000 Einwohner. Glückstadt kam sogar auf ein Plus von 3,8 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Unternehmen an der Westküste unzufrieden

Nur jedes vierte Unternehmen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg bezeichnet seine eigene Geschäftslage als gut. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Unternehmerverbandes Unterelbe Westküste. Die Aufträge und Umsätze sind im ersten Halbjahr 2024 massiv zurückgegangen, meldet die lokale Wirtschaft. Kaum eines der Unternehmen glaubt demnach an eine Verbesserung der Konjunktur. Dennoch würden sie gern mehr Personal einstellen. Besonders im Kreis Steinburg ist die Einstellungsbereitschaft hoch. Ein Silberstreif am Horizont ist offenbar die Ansiedlung von Northvolt bei Heide. Hier hoffen die Unternehmen auf positive Auswirkungen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

