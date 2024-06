Stand: 13.06.2024 08:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Land unter auf der Vogelinsel Trischen

Laut einer Sprecherin des Naturschutzbundes NABU haben die starken Regenfälle verbunden mit starkem Wind auf der Vogelinsel Trischen (Kreis Dithmarschen) im Wattenmeer zu einer Überschwemmung geführt. Am Sonntag hat eine Springtide zu Wasserständen von etwa einem Meter über dem mittleren Hochwasser, am Dienstag erneut von etwa 0,7 Meter geführt. Die Insel wurde dabei zu großen Teilen überflutet, der breite Sandstrand und die Salzwiesen verschwanden zum großen Teil für einige Stunden. Laut Vogelwart Jakob Wildrut waren viele Brutpaare den Wetterbedingungen wehrlos ausgeliefert. Hunderte Brutpaare der Flussseeschwalben und Lachmöwen haben ihre Gelege verloren. Auch Austernfischer, Zwergseeschwalbe und weitere Möwenarten waren betroffen. Laut dem Vogelwart können vor allem Vogelarten, die nahe am Wasser brüten, durch eine Sturmflut große Teile ihres Bruterfolgs für eine Saison an der gesamten Küste einbüßen. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Matjeswochen in Glückstadt

Von 17 Uhr an wird heute auf dem historischen Marktplatz in Glückstadt (Kreis Steinburg) der erste Matjes der Saison präsentiert. Zuerst dürfen die Ehrengäste - in diesem Jahr unter anderem Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) - probieren. Und dann gibt es kostenlose Matjes-Häppchen für alle. Die Veranstalter haben bis einschließlich Sonntag ein buntes Programm mit vielen Konzerten auf den Bühnen am Markt sowie am Binnenhafen vorbereitet. Wegen der Matjeswochen sind zahlreiche Straßen in der Innenstadt und am Hafen gesperrt. Die Besucherinnen und Besucher sollen laut Stadtverwaltung möglichst mit Bus und Bahn nach Glückstadt kommen. Wer doch mit dem Auto anreist, sollte die ausgeschilderten Großparkplätze am Stadtrand ansteuern. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

Gefährliche Körperverletzung in Büsum

Die Polizei in Büsum (Kreis Dithmarschen) ermittelt nach einem Zwischenfall im Ortszentrum. Ein Radfahrer ist Dienstagabend einem unangeleinten Hund in der Werftstraße begegnet. Als der Mann die Hundehalterin auf den Vierbeiner ansprach, beschimpfte die offenbar angetrunkene Frau den Radfahrer. Dann mischte sich nach Polizeiangaben der wohl ebenfalls alkoholisierte Lebensgefährte der Hundehalterin ein. Nach einem Wortwechsel schlug der Mann mit einem mitgeführten Metallgehstock auf den Radfahrer ein. Er wurde an Schulter und Arm verletzt und musste sich im Westküstenklinikum Heide behandeln lassen. Die herbeigerufene Polizei forderte den Angreifer zum Alkoholtest auf. Er ergab einen Wert von 1,23 Promille. Der Mann wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen, so ein Polizeisprecher. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2024 08:30 Uhr

