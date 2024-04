Stand: 24.04.2024 08:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Klagen gegen Elbabschnitt der A20 abgewiesen

Der Betreiber der Elbfähre zwischen Wischhafen in Niedersachsen und Glückstadt (Kreis Steinburg) ist mit einer Klage gegen den geplanten Bau des Elbtunnels bei Glückstadt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gescheitert. Die Klage wurde abgewiesen, damit herrscht Baurecht für den Tunnel. Der Betreiber FRS Elbfähre befürchtet, dass die Verbindung nach Fertigstellung des Tunnels im Verlauf der geplanten A20 nicht mehr wirtschaftlich wäre und eingestellt werden müsste. Auch die Einwendungen der Umweltverbände Nabu und BUND wurden abgewiesen. Die Entscheidung des Bundesgerichts ist unanfechtbar. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hofft jetzt laut Mitteilung, dass auch die Verfahren bezogen auf die angrenzenden A20-Abschnitte zügig abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Info-Veranstaltung zu Elbquerung "ElbB" in Brokdorf

Am Dienstagabend hat der Übertragungsnetzbetreiber Amprion in Brokdorf (Kreis Steinburg) über das Bauvorhaben für die Elbquerung "ElbB" informiert. Die Elbquerung soll den Südlink Strom ins Ruhrgebiet leiten. Vier Gigawatt sollen über den Korridor B fließen, das entspricht der Produktion von fünf Kohlekraftwerken. Amprion darf außerdem Leerrohre in das Bauwerk legen. Damit könnte sich die Leistung zukünftig verdoppeln. Der Betreiber will nun bei der Bundesnetzagentur den Antrag auf Planfeststellung stellen. Den Beschluss und die Baugenehmigung erwartet er 2026. Amprion rechnet mit viereinhalb Jahren Bauzeit. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

Widerstand gegen Northvolt: Klage gegen Kreis Dithmarschen

Gegen den Bau der Batteriefabrik des schwedischen Herstellers Northvolt bei Heide gibt es juristischen Widerstand: Der BUND-Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz reichte am Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) Klage gegen den Kreis Dithmarschen ein. Es geht um eine wasserrechtliche Genehmigung, die laut BUND-Sprecherin Sina Clorius ohne vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt ist. Diese Genehmigung erlaubt laut BUND das Zuschütten, Verlegen und Kanalisieren von Gewässern, um das Baugrundstück zu erschließen. Außerdem fürchtet der BUND, dass der Fabrikbau über viele Einzelgenehmigungen ohne eine Gesamtbetrachtung der Folgen für Menschen und Umwelt genehmigt wird. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 08:30 Uhr

