Erneut Einbruch im Itzehoer Bahn-Shop

Im Bahnhof Itzehoe (Kreis Steinburg) ist wiederholt im Bahn-Shop eingebrochen worden. Sowohl am Montag als auch in der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte über den Haupteingang in das Geschäft ein. Insgesamt wurde der Laden seit Mitte März schon viermal zum Ziel von Einbrechern. Jedes Mal entstand ein Sachschaden an der Eingangstür. Gestohlen wurden überwiegend Tabakwaren. Die durch den Einbruchalarm gerufene Polizei konnte bisher keinen Täter ermitteln. Auch Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher nicht. Die Itzehoer Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich bei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 08:30 Uhr

Modell des U-Boots UC 71 im Helgoländer Museum

In einer Sonderausstellung im Helgoländer Museum ist jetzt ein etwa zweieinhalb Meter großes 3D-Modell des U-Bootes "UC 71" zu sehen. Es war 1919 aus bislang ungeklärten Gründen vor Helgoland gesunken. Der Kieler Unterwasserachäologe Florian Huber hat jahrelang geforscht und ist immer wieder zum Wrack in etwa 22 Metern Tiefe getaucht. Sein Fazit: Das U-Boot ist nicht aufgrund des schlechten Wetters und des hohen Seegangs gesunken, wie der U-Boot Kommandant ins Logbuch eingetragen hat. Ein Tagebucheintrag des Maschinisten Georg Trinks zeigt, dass die Mannschaft das U-Boot selbst versenkt hat, um es nicht an die Engländer aushändigen zu müssen. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 16:30 Uhr

Offizieller Beginn der Schafs- und Ziegenkäsesaison

Heute beginnt offiziell die Schafs- und Ziegenkäsesaison. Zur Eröffnung hat die Landwirtschaftskammer auf den Milchschafhof Solterbeck in Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingeladen. In Schleswig-Holstein gibt es zehn Betriebe, die Schafs- und Ziegenkäse herstellen oder veredeln, unter anderem auch auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland), in Itzehoe und Hohenlockstedt (Kreis Steinburg). Insgesamt werden in Schleswig-Holstein rund 20 Tonnen Schafs- und Ziegenkäse im Jahr produziert. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2024 16:30 Uhr

