Stand: 15.04.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kommunaler Ordnungsdienst in Heide startet

Heute nimmt der neue Kommunale Ordnungsdienst in Heide (Kreis Dithmarschen) seine Arbeit auf. Sie sollen in der Innenstadt Streife laufen und bei Ordnungswidrigkeiten aktiv werden. Trotzdem müssen die Mitarbeitenden bei Straftaten die Polizei rufen. Laut Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) will die Stadt damit ein Zeichen setzen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Fortsetzung Brokstedt Prozess

Der Prozess rund um die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) geht am Montag weiter. Zwei weitere Zeugen sollen vor dem Landgericht Itzehoe aussagen. Sie sollen beruflich mit dem Angeklagten Ibrahim A. zu tun gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Jahr mit einem Messer zwei Menschen in der Bahn bei Brokstedt getötet und vier weitere schwer verletzt zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten sagt, sein Mandant sei nicht voll schuldfähig. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Heide: Start der elektronischen Wohnsitzanmeldung

Den Wohnsitz an- oder ummelden geht im Amt Heider Umland und bei der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) nun auch online. Die Behörden bauen damit ihre digitalen Leistungen weiter aus. Bürgerinnen und Bürger können den Wohnsitz zum Beispiel über ein NFS-fähiges Smartphone oder Tablet von zu Hause aus ummelden. Dafür wird das Endgerät an einen vorprogrammierten NFC-Tag gehalten, der dann eine bestimmte Anwendung oder Funktion im Gerät aktiviert. Außerdem muss die Onlinefunktion des Personalausweises freigeschaltet sein. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2024 | 08:30 Uhr