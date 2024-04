Stand: 10.04.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

SH Netz übernimmt Stromversorgung auf Northvolt-Baustelle

SH Netz übernimmt die Stromversorgung der Baustelle auf dem Northvolt-Gelände. Nach Angaben einer Sprecherin hat der Stromversorger eine Mittelspannungsstation im Dellweg errichtet und soll Donnerstag in Betrieb genommen werden. Die Baustelle wird dann mit knapp fünf Megawatt Strom beliefert. Das würde reichen, um 15.000 Haushalte mit Strom zu versorgen, so eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Kliniken mehrerer Kreise wollen besser zusammenarbeiten

Die Krankenhäuser in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen sowie in Neumünster und Kiel wollen enger zusammenarbeiten. Das haben die Landräte und Bürgermeister der betroffenen Kreise und Städte vereinbart. Das betrifft das Klinikum Itzehoe, die Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide, das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster und das Städtische Krankenhaus Kiel. Ihr Zusammenhalt und Zusammenschluss soll nun nachhaltig gestärkt werden durch einen "Letter of Intent", der zudem einen Impuls zu einer engeren und verbindlicheren Zusammenarbeit zum Vorteil aller Kliniken setzen soll. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Landesbetrieb Küstenschutz verstärkt Deich bei Friedrichskoog

Auf dem Deich in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) sollen Ende April umfangreiche Bauarbeiten starten. Auf knapp zwei Kilometern Länge will der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz den Deich in Friedrichskoog verstärken. Der Deich zwischen Edendorf und dem Trischendamm soll etwa 30 Zentimeter auf dann durchgehend 8,90 Meter erhöht werden. So soll eine überflutungsgefährdete Fläche von rund 2.300 Hektar geschützt werden, in der rund 1.500 Menschen leben, heißt es in einer Mitteilung des Landesbetriebs für Küstenschutz. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2025 andauern. Der Badestrand bleibt in dieser Zeit gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

