Baustart Northvolt: Scholz und Habeck vor Ort

Heute beginnt das schwedische Unternehmen Northvolt offiziell mit den Bauarbeiten für die geplante Batterie-Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen). Northvolt plant von 2026 an, rund eine Million Batteriezellen für E-Autos pro Jahr herzustellen. Zum offiziellen Baustart sind auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Northvolt-CEO Peter Carlsson angereist. Wegen des Festakts zum heutigen Northvolt-Baustart rechnet die Polizei mit Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Demos gegen Rechtsextremismus am Wochenende

Auch an diesem Wochenende sind zahlreiche Menschen an der Westküste auf die Straße gegangen als Zeichen für Solidarität und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus. In Meldorf, Heide und Büsum (Kreis Dithmarschen) sind laut Polizei mehr als 700 Menschen dem Aufruf der Bündnisse gefolgt und haben mit Lichterketten beim Wasserturm in Heide oder rund um den Meldorfer Dom ein Zeichen gesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

