Juwelendieb aus Schleswig-Holstein geschnappt

Die Polizei in Hamburg hat einen mutmaßlichen Juwelendieb aus Schleswig-Holstein festgenommen. Der 38-Jährige soll nach Angaben eines Polizeisprechers im Februar zwei Schmuckgeschäfte in Glückstadt (Kreis Steinburg) und Elmshorn (Kreis Pinneberg) überfallen und ausgeraubt haben. Der Mann wurde nun in seiner Wohnung in der Gemeinde Tensbüttel-Röst im Kreis Dithmarschen festgenommen. Auch in der Wohnung seiner Freundin in Hamburg konnten Beweismittel sichergestellt werden. Der Juwelendieb sitzt in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 10:00 Uhr

Gemeinderat zu Windkraft in Tating

Die Gemeindevertreter in Tating (Kreis Nordfriesland) haben in ihrer Sitzung am Donnerstag über das Thema Windkraft kontrovers diskutiert. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung. Seit Mitte Januar können Gemeinden über die Landesplanung hinaus eigene Windkraftflächen ausweisen. Bürgermeister Hans Friedrich Friedel sagte, die Gemeindevertretung wolle sich über Erfahrungen von Gemeinden unter anderem im nördlichen Nordfriesland erkundigen. In der anschließenden Bürgerfragestunde gab es laut Bürgermeister teils starke Reaktionen von Windkraftgegnern. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Bauarbeiten der Deutschen Bahn sorgen für massive Zugausfälle in SH

Zwischen Hamburg und Itzehoe/Wrist (beide Kreis Steinburg) fallen von heute an Züge der Linien RB61 und RB71 aus. Grund dafür sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Bis zum 19. April muss nach Angaben der Bahn mit Einschränkungen gerechnet werden. Am kommenden Dienstag und Mittwoch fallen auch zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) sowie Hamburg-Altona Züge aus. Und ab Mitte März sollen zwischen Hamburg und Pinneberg keine Züge mehr fahren. Auch dort sind nach Angaben der Bahn umfangreiche Bauarbeiten der Grund. Pinneberg wird somit zur Sackgasse für Regionalzüge, Pendler nach Hamburg müssen dann auf die S-Bahn umsteigen. Die Nordbahn will außerdem Busse einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 07:00 Uhr

Heide: Plädoyers im Mordprozess werden gehalten

Im Prozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau vergewaltigt und später in Heide (Kreis Dithmarschen) erschossen haben soll, werden am Freitag beim Gericht in Itzehoe die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft wertet den Schuss, der Ende Oktober 2022 vor den Augen des gemeinsamen Sohnes abgegeben wurde, als Mord - so lautet auch die Anklage. Die 37 Jahre alte Frau aus Chemnitz in Sachsen war mit dem 13-jährigen Jungen auf einem Gehweg unterwegs, als neben ihr ein Fahrzeug hielt und der Angeklagte ausstieg. Er habe unvermittelt aus nächster Nähe auf die Frau geschossen. Anschließend habe sich der Schütze zur Polizei fahren lassen und dort gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

