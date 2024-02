Stand: 29.02.2024 10:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Drogenrazzia in Itzehoe

Seit den Morgenstunden durchsuchen zahlreiche Polizisten mehrere Wohnhäuser in Itzehoe (Kreis Steinburg). Laut einer Polizeisprecherin suchen sie in den Häusern nach Drogen. Die Durchsuchung ist Teil eines Einsatzes in mehreren Städten in Schleswig-Holstein sowie in Hamburg, an dem insgesamt 350 Beamte beteiligt sind. Die Razzien stehen nach Angaben der Sprecherin im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Itzehoe wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in großen Mengen. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 10:00 Uhr

Umweltverbände: Wattenmeer durch fossile Energiegewinnung gefährdert

Das Wattenmeer ist in Gefahr. Das haben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Umweltverbände in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Sie fordern von der UNESCO mehr Rücksicht. Bei der Jahresversammlung des internationalen Welterbe-Komitees war der Zustand des Wattenmeers problematisiert worden. Daraufhin haben die drei Wattenmeerstaaten - Deutschland, Dänemark und die Niederlande - einen Bericht über den Schutz des Wattenmeeres vorgelegt. Den halten die Umweltverbände für beschönigend. Sie fordern einen Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung im Weltnaturerbe Wattenmeer, denn die füge der Natur dort einen immer größeren Schaden zu, so die Erklärung der Verbände. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Heide: Bürgersprechstunde für Fragen zur Northvolt-Ansiedlung

In Heide (Kreis Dithmarschen) findet heute erneut eine öffentliche Projektsprechstunde zur Ansiedlung der Batteriefabrik statt. Die Firma Northvolt wird heute Abend von den derzeit laufenden Arbeiten berichten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet in der Marktbude am Heider Marktplatz statt und richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger. Interessierte müssen sich vorab bei der Entwicklungsagentur Region Heide anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

