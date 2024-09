Stand: 20.09.2024 09:23 Uhr Nach Niederlage gegen Lübeck: Heimspiel für Weiche Flensburg

Am Freitagabend spielt der SC Weiche Flensburg am 10. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord gegen den BSV Kickers Emden. Nach einer 1:2 Niederlage gegen den 1.FC Phönix Lübeck am vergangenen Freitag geht es für die Flensburger darum, den Abstand zum Tabellenersten TSV Havelse zu verkürzen. Die beiden Mannschaften trennen bereits acht Punkte.

Anpfiff ist um 19 Uhr im Manfred-Werner-Stadion in Flensburg. Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen: Die Ex-Flensbuger Julian Stöhr und Marten-Heiko Schmidt werden erstmals gegen ihren alten Verein spielen.

