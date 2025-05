Stand: 16.05.2025 12:03 Uhr VfB und Phönix kämpfen um die inoffizielle Stadtmeisterschaft

In der Regionalliga Nord entscheidet sich an diesem Wochenende, ob der VfB Lübeck oder der 1. FC Phönix Lübeck die inoffizielle Stadtmeisterschaft gewinnt. Der VfB empfängt am Freitag (16.5.) um 19 Uhr die U23 von Werder Bremen im Stadion Lohmühle. Am Sonnabend (17.5.) tritt Phönix Lübeck um 14 Uhr in Meppen an. Vor dem letzten Spieltag liegt der VfB mit einem Punkt vorn. Wer die bessere Platzierung erreicht, zeigt sich nach dem Wochenende.

