Nach Flucht vor Prozessbeginn: Ehemalige KZ-Sekretärin gefasst Stand: 30.09.2021 14:15 Uhr Vor dem Landgericht in Itzehoe sollte heute der Prozess gegen eine mutmaßliche NS-Täterin beginnen. Doch die Angeklagte war mit dem Taxi aus ihrem Pflegeheim in Quickborn verschwunden.

Um 10 Uhr sollte der Prozess um eine ehemalige KZ-Sekretärin in Itzehoe starten. Die 96-Jährige war aber nicht mehr in ihrem Pflegeheim, sondern hatte, laut vorsitzendem Richter Dominik Groß, sehr früh morgens mit einem Taxi das Pflegeheim in Richtung einer U-Bahnstation in Norderstedt verlassen. Es wurde Haftbefehl erlassen. Vier Stunden später gab Gerichtssprecherin Frederike Milhoffer bekannt: "Die Angeklagte wurde gefunden und wird jetzt dem Gericht vorgeführt. Die Hafttauglichkeit soll geprüft werden." Nach Angaben der Hamburger Polizei wurde die 96-Jährige in der Langenhorner Chaussee an der Stadtgrenze zu Norderstedt gefasst.

Zuvor hatte das Gericht bekannt gegeben, dass der Prozess erst am 19.10. fortgesetzt werden soll - und zwar mit der Anklageverlesung. Die kann nämlich laut Milhoffer nur beginnen, wenn die Angeklagte anwesend ist.

Anklage: Beihilfe zum Mord

Die 96-Jährige ist wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen angeklagt. Sie hatte 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft gearbeitet. Damals war sie 18 beziehungsweise 19 Jahre alt. Dort soll die Sekretärin in der Kommandantur von den Vorgängen im Lager gewusst haben. Es ist das erste Mal, dass gegen eine zivile Angestellte verhandelt werden sollte. Wegen des großen Interesses an dem Prozess hatte das Landgericht die Verhandlung in eine Halle eines Logistikunternehmens in Itzehoe verlegt.

Auschwitz-Komitee: "Unglaubliche Verachtung des Rechtsstaats"

Das Internationale Auschwitz-Komitee hat sich empört über die Flucht der Angeklagten geäußert. "Darin zeigt sich eine unglaubliche Verachtung des Rechtsstaats und auch der Überlebenden", sagte Vize-Exekutivpräsident Christoph Heubner.

