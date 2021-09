Nach Flucht vor Prozessbeginn: Ehemalige KZ-Sekretärin in U-Haft Stand: 30.09.2021 20:14 Uhr Vor dem Landgericht in Itzehoe startete am Donnerstag der Prozess gegen eine mutmaßliche NS-Täterin beginnen. Allerdings ohne die Angeklagte, die war mit dem Taxi aus ihrem Pflegeheim in Quickborn verschwunden.

Um 10 Uhr begann der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin in Itzehoe. Die Anklage konnte allerdings nicht verlesen werden, weil die Angeklagte nicht erschienen war. Als Beamte sie am Morgen in ihrem Pflegeheim in Quickborn (Kreis Pinneberg) abholen wollten, war sie nicht da. Sie war nach Angaben des Gerichts früh Morgens mit einem Taxi geflüchtet. Vier Stunden später gab eine Gerichtssprecherin bekannt, dass die Angeklagte gefunden wurde. Nach Angaben der Hamburger Polizei wurde die 96-Jährige in der Langenhorner Chaussee an der Stadtgrenze zu Norderstedt gefasst. Am Abend teilte das Gericht mit, dass die Angeklagte in Untersuchungshaft kommt.

Zuvor hatte das Gericht bekannt gegeben, dass der Prozess am 19. Oktober fortgesetzt werden soll - und zwar mit der Anklageverlesung. Die kann laut Gericht nur beginnen, wenn die Angeklagte anwesend ist.

Fernbleiben wurde mit Brief angekündigt

Nach Gerichtsangaben hatte die 96-Jährige in der vergangenen Woche in einem Brief angekündigt, nicht zum Prozess erscheinen zu wollen. Auf diesen Brief ist laut Milhoffer vom Gericht geantwortet worden. Der Angeklagten seien die Konsequenzen aufgeführt worden, die ein Fernbleiben nach sich ziehen würden. Im Vorfeld könne das Gericht aber nichts machen. "Bei passiven Ankündigungen sind rechtsstaatliche Maßnahmen nicht möglich", erklärte die Gerichtssprecherin. Außerdem sei aufgrund des Alters der Angeklagten und ihrer Gebrechlichkeit nicht damit zu rechnen gewesen, dass sie sich tatsächlich aktiv dem Prozess entziehen wird.

Anklage: Beihilfe zum Mord

Die 96-Jährige ist wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen angeklagt. Sie hatte 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft gearbeitet. Damals war sie 18 beziehungsweise 19 Jahre alt. Dort soll die Sekretärin in der Kommandantur von den Vorgängen im Lager gewusst haben. Es ist das erste Mal, dass gegen eine zivile Angestellte verhandelt werden sollte. Wegen des großen Interesses an dem Prozess hatte das Landgericht die Verhandlung in eine Halle eines Logistikunternehmens in Itzehoe verlegt.

Auschwitz-Komitee: "Unglaubliche Verachtung des Rechtsstaats"

Das Internationale Auschwitz-Komitee hat sich empört über die Flucht der Angeklagten geäußert. "Darin zeigt sich eine unglaubliche Verachtung des Rechtsstaats und auch der Überlebenden", sagte Vize-Exekutivpräsident Christoph Heubner.

