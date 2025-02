Stand: 11.02.2025 09:05 Uhr Nach Angriff auf Senior in Heide: Polizei sucht Zeugen

Ein etwa 14 Jahre alter Jugendlicher hat am vergangenen Donnerstag (6.2.) nach Angaben der Polizei in einem Park am Wasserturm in Heide (Kreis Dithmarschen) einen 80 Jahre alten Mann ins Gesicht geschlagen. Der Mann hatte zwei Jugendliche beobachtet, die Steine gegen Laternen warfen. Er appellierte an die beiden, damit aufzuhören. In der Folge kam es zum Streit mit einem der Jugendlichen. Dieser schlug dem 80-Jährigen ins Gesicht und lief dann weg. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Der mutmaßliche Täter ist zwischen 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug dunkle Kleidung - unter anderem eine Jogginghose und Sportschuhe. Hinweise bitte an die Polizei Heide.

