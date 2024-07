NDR Festival in Grömitz: Ein Tag voller Sonne, Strand und Sterne Stand: 06.07.2024 10:19 Uhr Beim NDR Festival am Freitagabend am Grömitzer Strand startete neben den Musicacts am Abend die große "Grösum"-Challenge. Das Team Ostsee bewies sein Wissen und sportliches Können.

Am Freitagabend, den 5. Juli, versammelten sich 5.000 Besucherinnen und Besucher beim Konzert in Grömitz (Kreis Ostholstein), um beim NDR Festival am Grömitzer Strand zu feiern. Trotz des typischen Schleswig-Holstein-Wetters – Wolken, etwas Sonne, etwas Nieselregen und Wind – genossen die Menschen eine Show voller Action und guter Musik. Bevor der deutsche DJ Alex Christensen & Friends auftraten, mussten die Grömitzer in der "Grösum"-Challenge gegen Büsum (Kreis Dithmarschen) vorlegen.

Bereits ab 17 Uhr begann das bunte Treiben am Strand neben der Seebrücke. NDR-Moderator Horst Hoof führte das Publikum durch den Abend, während die Big Band "Magic25" ab 17.30 Uhr immer wieder musikalische Akzente setzte. Von Beginn an ging es vor und auch auf der Bühne fröhlich und ausgelassen zu.

Der Auftakt der "Grösum"-Challenge

Der Fokus lag zunächst auf dem Team Grömitz. Kurz nach 17.00 Uhr startete die Herausforderung mit dem Schleswig-Holstein-Quiz "Die Leuchte des Morgens", bekannt von NDR 1 Welle Nord. Auf der NDR Bühne trat das Team Ostsee, vertreten durch Bürgermeister Sebastian Rieke und Tourismuschef Manfred Wohnrade, an. Eine Minute lang mussten die beiden ihr Wissen über Schleswig-Holstein unter Beweis stellen. Team Ostsee konnte im Quiz 9 Punkte erzielen. Nächstes Wochenende treten der Büsumer Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje und Tourismuschef Robert Kowitz für das Team Nordsee zum Quiz an.

Action am Strand

Nach dem Quiz ging es an den Strand mit der ersten sportlichen Aufgabe. Team Ostsee musste 150 Liegestütze absolvieren. Eine Minute und 56 Sekunden brauchte das Team und erzielte damit 10 Punkte. Weiter ging es mit dem Werfen von aufgeblasenen Kinder-Schwimmreifen, was Bürgermeister Rieke mit Fassung trug. Auch hier: 9 Punkte für das Team Ostsee. Dann folgte der Aufbau von 8 Liegestühlen. Dank der Unterstützung dreier handwerklich begabter Zuschauer*innen gelang es dem Team, alle Stühle aufzubauen und Platz zu nehmen: 8 Punkte für Team Ostsee.

Nun war es Zeit, die Badehosen anzuziehen. Die Teammitglieder solten jeweils auf einem SUP um einen 25 Meter entfernten Teamkollegen paddeln. Niemand blieb trocken, aber es lief gut: 5 Punkte für Grömitz. Nach allen Aufgaben hatte die Grömitzer Mannschaft insgesamt 41 Punkte gesammelt. Diese stolze Anzahl muss das Team Nordsee am 13. Juli in Büsum für einen Sieg überbieten.

Musikalische Highlights und Partystimmung

Schon seit dem frühen Abend bewegte sich das Publikum vor der Bühne zu Live-Musik von der Big Band Magic25, die mit bekannten Hits die Menge auf einen klasse Abend einstimmte. Beim Auftritt des deutschen DJs Alex Christensen & friends war auch für Tanzmuffel kein Halten mehr. Trotz der herbstlichen Temperaturen sorgten die Klassiker aus den 90ern für eine mehr als warme Stimmung. Dazu trug auch die gut gelaunte Bühnenmoderation von NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof bei.

Die Revanche in Büsum

Die Challenge von NDR Schleswig-Holstein wird am Samstag, dem 13. Juli, im Nordseeheilbad Büsum fortgesetzt. Team Ostsee und Team Nordsee treten erneut an, diesmal laden Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje und Tourismuschef Robert Kowitz und ihr Team ein. Um 17.00 Uhr geht’s los und dann wird der Sieger der "Grösum"-Challenge am Büsumer Strand ermittelt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 05.07.2024 | 19:30 Uhr