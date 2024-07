Finale mit Kamrad: Alle Infos zum NDR Festival in Pinneberg Stand: 12.07.2024 15:45 Uhr NDR Schleswig-Holstein feiert weiter: Am 20. Juli kommen wir mit dem NDR Festival nach Pinneberg - live dabei ist Chartstürmer Kamrad. Hier finden Sie alle Infos, um den Tag zu planen.

Der Abschluss des NDR Festivalsommers steht bevor - und das feiern wir mit einer großen Party zum Finale. Nach einem Festival an der Ostseeküste und einem an der Nordseeküste ist das Binnenland dran. Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr ein NDR Festival in Pinneberg (Kreis Pinneberg) - auf der Bühne stehen der Singer-Songwriter Kamrad und die Coverband "Freestyle".

Der Sommer startete großartig, mit rund 5.000 Zuschauern beim ersten NDR Festival in Grömitz (Kreis Ostholstein). Hier hat DJ Alex Christensen dem Publikum trotz des durchwachsenen Sommerwetters eingeheizt. Auf dem Festival in Büsum (Kreis Dithmarschen) öffnete der Himmel über der Nordsee pünktlich zum Auftritt von Glasperlenspiel seine Schleusen, aber mehrere tausend Menschen trotzten dem Wetter und tanzten zu feinstem Elektropop im Regen. Nun wird am 20. Juli in Pinneberg das große Finale gefeiert. Um 17 Uhr geht es los, die NDR-Bühne steht direkt am Marktplatz.

Kamrad hat Schleswig-Holstein "ins Herz geschlossen"

Kamrad landete 2023 mit seinem Song "I Believe" einen Sommerhit. Mit dem NDR tourte Kamrad im vergangenen Sommer auch durch verschiedene Städte im Norden. "Ich hatte definitiv schon viele schöne Konzertmomente in Schleswig-Holstein, auch auf der Kieler Woche. Es ist für mich deshalb was Besonderes, zurück in die Gegend zu kommen. Ich habe den Norden durch die kleine Tour im letzten Jahr sehr ins Herz geschlossen."

Kein NDR Festival ohne Stadt-Challenge

Auch beim letzten NDR Festival 2024 darf die Stadt-Challenge natürlich nicht fehlen. Das Motto lautet dieses Jahr "Pi mal Daumen" - denn das Autokennzeichen von Pinneberg ist PI und das Logo der Stadt Pinneberg zeigt zwei Daumenabdrücke, die ein Herz formen.

Auf dem NDR Festival haben die Pinnebergerinnen und Pinneberger die Aufgabe, ein großes Herz aus mindestens 1.000 grünen und 1.000 roten Daumenabdrücken zu "stempeln". Dazu wird auf dem Marktplatz ein großes Banner aufgebaut. Nach der Aktion übergibt die VR Bank in Holstein eG als Challengepartner einen Scheck über 2.000 Euro an den Pinneberger Kinder- und Jugendtreff "Komet".

Fragen und Antworten zum NDR Festival in Pinneberg

Gefeiert wird auf dem Pinneberger Marktplatz. Die NDR Moderatoren Kristin Recke und Henrik Hanses führen durch den Abend. Der Eintritt zu unseren NDR Festivals ist frei. Wir freuen uns, mit Ihnen zu feiern!

Was passiert wann? Um 17 Uhr startet das Bühnenprogramm mit den beiden NDR Moderatoren Kristin Recke und Henrik Hanses. Zu Gast ist unter anderem der Bürgermeister von Pinneberg. Ab 18 Uhr startet die "Pi mal Daumen"-Challenge. Zum Warm-up wird die TOP40-Coverband Freestyle live auf der Bühne stehen. Um 21.30 Uhr folgt das große Open Air Konzert von Kamrad.



(Stand 15. Juli 2024, Änderungen vorbehalten.) Wo kann ich mit dem Auto parken? Wer mit dem Auto kommt, benutzt am besten die Autobahnausfahrt Pinneberg Mitte. Rund um das Festivalgelände am Marktplatz muss mit Straßensperrungen gerechnet werden. Es wird empfohlen, das Auto im Parkhaus Rathaus-Passage oder VR Bank oder am Parkplatz Unter der Hochbrücke abzustellen. Wie komme ich mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Marktplatz? Pinneberg ist über die S-Bahn und auch den Nahverkehr gut angebunden. Vom Pinneberger Bahnhof aus sind es gut 15 Minuten zur Bühne. Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen sie das NDR Festival über verschiedene Buslinien in der Stadt. Aussteigen können sie an den Haltestellen Schillerstraße (Linie 594) oder Bismarckstraße (Linien 185, 285, 594 und 6663). Was darf mitgebracht werden? Folgende Dinge dürfen nicht mit aufs NDR Festival in Pinneberg gebracht werden: Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Fahrräder, Tiere, jegliche Flaschen oder Getränke, Waffen, Pyrotechnik, professionelle Film- und Fotogeräte, Drohnen. Offensichtlich alkoholisierte Personen erhalten keinen Zutritt zum Veranstaltungsgelände und können bei Bedarf des Geländes verwiesen werden. Das Konsumieren von Cannabis ist auf dem Veranstaltungsgelände untersagt. Gibt es Altersbeschränkungen auf dem Festival? Nach dem Jugendschutzgesetz dürfen Kinder zwischen 6 und 16 Jahren nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person mit "Mutti-Zettel" eingelassen werden. 16- und 17-Jährige benötigen weder "Mutti-Zettel" noch Begleitperson, allerdings muss die Veranstaltungsstätte bis 24 Uhr verlassen werden. Es wird dringend davon abgeraten, Kinder unter sechs Jahren mit zum Konzert am Abend zu nehmen. Sollten Sie dennoch ihr Kind mitnehmen, ist ein professioneller Kinder-Gehörschutz (sog. "Mickey Mäuse") zwingend erforderlich. Zuwiderhandelnde Personen können von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Grundsätzlich müssen Kinder und Jugendliche jeden Alters ihr Gehör schützen. Ein Gehörschutz muss selbst mitgebracht werden. Findet das Festival auch bei schlechtem Wetter statt? Eine Open-Air-Veranstaltung findet in der Regel bei jeder Witterung statt - also auch bei Regen. Über eine Verlegung oder Absage entscheiden der NDR und das Stadtmarketing Pinneberg in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in der Regel kurzfristig vor Ort. Packen Sie gern sicherheitshalber ein Regencape ein. Im Falle einer Absage informiert NDR Schleswig-Holstein über diese Webseite. Auch das Stadtmarketing Pinneberg wird auf seiner Webseite sowie auf Instagram und Facebook über eine Absage informieren.

