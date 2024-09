Stand: 04.09.2024 09:00 Uhr Mutmaßlicher Einbrecher in Eutin festgenommen

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 63-jährige Mann soll am Montagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Plöner Straße eingebrochen sein. Er wurde vom Vermieter überrascht, der das Haus überprüfen wollte. Der Täter bedrohte den Vermieter mit einer Schreckschusswaffe und flüchtete. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die den Mann in einem Hinterhof entdeckte und festnahm. Der Verdächtige aus dem Kreis Pinneberg sitzt nun in Untersuchungshaft, die Ermittler prüfen Verbindungen zu weiteren Taten.

