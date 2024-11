"Most Mysterious Song on the Internet": Band FEX nach 40 Jahren wieder komplett Stand: 08.11.2024 16:34 Uhr Erst gestern wurde der "Most Mysterious Song on the Internet" zum ersten Mal seit 40 Jahren gespielt - von drei Bandmitgliedern live im Radio auf NDR 1 Welle Nord. Jetzt ist auch der vierte Mann von FEX wieder aufgetaucht.

von Julia Jänisch

Die Wellen rund um den"Most Mysterious Song of the Internet" schlagen hoch in diesen Tagen - Tausende Menschen feiern das gelüftete Geheimnis nahezu extatisch in diversen sozialen Medien. Denn nach 17 Jahren Suche ist klar: Der meistgesuchte Song des Internets, "Subways of Your Mind", wurde anno 1984 von einer Kieler Band namens FEX aufgenommen.

Den ersten Auftritt seit fast 40 Jahren hatten FEX gestern im Studio von NDR 1 Welle Nord zu dritt: Ture Rückwaldt, Michael Hädrich und Norbert Ziermann performten mit Gitarren, Bass und Gesang live und unplugged. Doch ein wichtiges Puzzleteil fehlte: Der Drummer der vierköpfigen Band konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Noch ein Rätsel gelöst: Drummer von FEX lebt im Kreis Pinneberg

Doch Freitagmorgen (8.11.) schwappt der Hype um FEX bis nach Klein Offenseth-Sparrieshoop im Kreis Pinneberg. Hans-Reimer Sievers überfliegt auf seinem Resthof den Kulturteil seiner Lokalzeitung - und stolpert plötzlich über den Namen FEX. Sofort erinnert er sich an seine alte Band aus den 1980er-Jahren. Über NDR Schleswig-Holstein bekommt er den Kontakt zu seinen alten Musikerkollegen - und schon wenige Stunden später telefonieren alle vier. "Ich habe schon vor 10 Jahren versucht, die anderen wiederzufinden, aber es hat nicht geklappt", erzählt Sievers im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord.

Band hat sich fast 40 Jahre nicht gesehen

Mitte der 1980er-Jahre hatten sich die vier Bandmitglieder aus den Augen verloren, nachdem FEX nicht so erfolgreich performte wie erhofft. Das Schlagzeug von damals steht immer noch bei Hans-Reimer Sievers auf dem Heuboden. "Da mach' ich ab und zu nochmal Krach und dann leg' ich die Stöcke wieder beiseite." Und der Schlagzeuger hat noch mehr Erinnerungen an die Bandzeit bewahrt: eine alte Demo-Kasette und Fotos.

Jetzt wollen FEX "Subways of Your Mind" nochmal aufnehmen und vielleicht auch ein paar Mal auftreten. "Aber ich würde mich vor allem freuen, die anderen wiederzusehen und über alte Zeiten zu reden", sagt Hans-Reimer Sievers. Das ist nun sicher nur noch eine Frage der Zeit.

