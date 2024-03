Stand: 19.03.2024 17:07 Uhr Moor bei Trittau wird wieder vernässt

Intakte Moore können viel klimaschädliches CO2 speichern. Das Waldmoor bei Trittau im Kreis Stormarn ist ausgetrocknet und soll deshalb jetzt wieder nass werden. Dafür fällt der zuständige Förster Maximilian Scheel mit seinen Kolleginnen und Kollegen in dieser Woche kranke Bäume. Dann sollen Bagger Dämme im Moorgebiet bauen. In gut vier Wochen soll alles fertig sein, damit die Natur mit Regen die Wiedervernässung des Moores beginnen kann. In fünf bis zehn Jahren soll das Moor dann wieder CO2 binden.

